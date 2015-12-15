تهانى الجبالى: نسعى لتشكيل حزب يبتعد عن "هيمنة الرجل الواحد"

قالت المستشارة تهانى الجبالى، مؤسسة التحالف الجمهورى، إن الحزب الذى تسعى لتشكيله خلال الفترة المقبلة لن يعتمد على شخص بعينه، واختيار قياداته سيكون بالتوافق بين جميع مؤسسيه الذين سيوقعون على وثيقة تأسيسه.

وأكدت الجبالى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنها لن تستعجل فى تدشين الحزب، حتى يتم تأسيسه بشكل كامل، ويؤكد حزبا مؤثرا فى المشهد السياسى، وله دوره السياسى رغم عدم وجود أعضاء له فى البرلمان.

تهانى الجبالى تواصل الهجوم على "فى حب مصر": ليس لديها رؤية.. وتسعى للمحاصصة تحت القبة.. وتكشف: رفضت الانضمام للقائمة لوجود أسماء لا يجوز أن تتواجد بجانبى.. و"هنراقب البرلمان عشان نعرف مين اللى بيشتغل"