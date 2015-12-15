أخبار عاجلة

الحبس 3 سنوات لصاحب شركة أونست لاتهامه بالنصب على المواطنين -
ليلة سقوط "أم سيف".. اتخذت شقة بالدقي وكرًا للدعارة -
تأجيل محاكمة الفنانة عبير الشرقاوي في اتهامها بسب وقذف طليقها لـ29 أبريل -
دفاع "مرسي" يستعين بآراء رئيس البرلمان الأسبق فتحي سرور لنفي تهمة إهانة القضاة -
وكيل المحامين: حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار النقابة بشروط العضوية "منعدم" -
13 مايو.. الحكم في طعون المحامين على حكم إلغاء قرار شروط تجديد العضوية -
بالصور .. محافظ القليوبية يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين -
بالصور.. النمنم ونصر يفتتحان معرض دسوق للكتاب -
زاخاروفا: الضربة الأمريكية لا علاقة لها بمعرفة حقيقة استخدام الكيماوي في سوريا -
بعد أتوبيس المنيب.. ضحايا أخرين على «المحور» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. جلسة طارئة للمجلس الأعلى للأزهر برئاسة الإمام الأكبر

Google+ Print
اليوم.. جلسة طارئة للمجلس الأعلى للأزهر برئاسة الإمام الأكبر اليوم.. جلسة طارئة للمجلس الأعلى للأزهر برئاسة الإمام الأكبر
كشفت مصادر، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، دعا إلى عقد جلسة طارئة للمجلس الأعلى للأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمقر المشيخة، لمناقشة عدد من الأمور الخاصة بالجامعة وقطاع المعاهد الأزهرية، ومجمع البحوث الإسلامية.

وأضافت المصادر، أنه سيحدد خلال الاجتماع، موعد الامتحانات لنصف العام الأول الدارسى للجامعة والمعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى اتخاذ قرار بشأن بعض الطلاب الوافدين غير المنتظمين، والذى كان "اليوم السابع" قد انفرد فى تقارير سابقة بعدم التزام عدد منهم فى الدراسة، وانضمامهم إلى جماعات مخالفة للمنهج الأزهرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365