اليوم.. جلسة طارئة للمجلس الأعلى للأزهر برئاسة الإمام الأكبر

كشفت مصادر، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، دعا إلى عقد جلسة طارئة للمجلس الأعلى للأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمقر المشيخة، لمناقشة عدد من الأمور الخاصة بالجامعة وقطاع المعاهد الأزهرية، ومجمع البحوث الإسلامية.

وأضافت المصادر، أنه سيحدد خلال الاجتماع، موعد الامتحانات لنصف العام الأول الدارسى للجامعة والمعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى اتخاذ قرار بشأن بعض الطلاب الوافدين غير المنتظمين، والذى كان "اليوم السابع" قد انفرد فى تقارير سابقة بعدم التزام عدد منهم فى الدراسة، وانضمامهم إلى جماعات مخالفة للمنهج الأزهرى.