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سعد الدين الهلالى: من حق الدولة وقف الدعم عند حد معين من الأبناء

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سعد الدين الهلالى: من حق الدولة وقف الدعم عند حد معين من الأبناء سعد الدين الهلالى: من حق الدولة وقف الدعم عند حد معين من الأبناء
أكد الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، إن الفقيه الذى يفتى بالإنجاب والإكثار من الأولاد، يتحمل مسئولية الإنفاق على من ينجب، فى حين أن البعض يعجز عن الإنفاق على أولاده، مضيفا :"أقول للناس اللى يقدر فيكم ينفق على ولد ينجب ولد، واللى يقدر ينفق على 10 يأتى بالعشرة"، مشيراً إلى أن من يورط المجتمع فى هذا يحاسب عليه.

وأضاف الهلالى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر برنامجه "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية دريم2، أن الأب هو الأصل فى الإنفاق على أولاده وليس الدولة، موضحاً أن من حق الدولة أن توقف الدعم عند حد معين من الأبناء فى التعليم والصحة والدخل، بالقدر الذى تراه الدولة.

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مصر 365