"البحوث الفلكية": أقصر نهار فى 2015 سيوافق 22 ديسمبر الجارى

أكد الدكتور أشرف تادرس، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن أقصر نهار خلال عام 2015 سيكون يوم 22 ديسمبر الجارى.

وأضاف "تادرس" لـ"اليوم السابع"، أن هذا اليوم يطلق عليه "الانقلاب الشتوى" أو ذروة فصل الشتاء، حيث ينعكس ميل الشمس على سطح الأرض، وتكون الشمس ليست كما هى معتاد عليها فى فصل الصيف بينما يكون شعاعها مائلاً بشكل كبير، خاصة فى مناطق نصف كوكب الأرض الشمالى، وقد تكون عمودية بعض الشىء بالمناطق الجنوبية من كوكب الأرض.

وأوضح أن طول الشتاء فى مصر هذا العام تبلغ مدته 88 يوماً و23 ساعة و42 دقيقة.

هل بدأ الشتاء قبل موعده؟.. "الأرصاد" تؤكد: سبق أوانه بأسبوعين كاملين بسبب التغيرات المناخية.. و"البحوث الفلكية": ذروته 22 ديسمبر ومدته 88 يوماً..وخبير: السيول والنوات ستزداد خلال الفترة المقبلة