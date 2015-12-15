"الصحفيين" تهاجم وزير الرياضة وتصف موقفه من أزمة أعضائها بالزمالك بـ"السلبى"

وصف محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، موقف المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، من أزمة الصحفيين أعضاء نادى الزمالك مع رئيس النادى بـ"الموقف السلبى" ويثير علامات استفهام كبيرة.

وأكد كامل لـ"اليوم السابع"، أنه كان يجب على وزير الشباب و الرياضة التدخل الفورى لتطبيق القانون الذى انتهكه رئيس الزمالك باعتباره المسئول الأول عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق الصحفيين.

وأشار كامل إلى أنه تواصل مع الوزير مساء الاثنين، عقب إعلان مجلس إدارة الزمالك عن عقد جمعية عمومية الخميس المقبل، تتضمن مناقشة شطب عضويات الصحفيين، موضحا أن الوزير أكد تشكيله لجنة قانونية لدراسة قرار مجلس إدارة الزمالك.

وأوضح أن ماحدث من إدارة الزمالك "توغل" على القانون، مضيفا:"وكان يجب على الوزير التصدى لها"، مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل لحماية القانون ، متابعا"لو وزير الشباب والرياضة مش عارف يطبق القانون يستقيل ويقعد في بيتهم أحسن".