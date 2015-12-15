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يوفنتوس يسيطر على جوائز الكالتشيو في 2015 .. وظهور وحيد لروما

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يوفنتوس يسيطر على جوائز الكالتشيو في 2015 .. وظهور وحيد لروما يوفنتوس يسيطر على جوائز الكالتشيو في 2015 .. وظهور وحيد لروما

سيطر يوفنتوس على جوائز الأفضل في الدوري الإيطالي لعام 2015 في الحفل السنوي الذي أقيم يوم الاثنين.

توج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لموسم 2014-2015، ويحتل المركز الرابع في جدول الدوري لموسم 2015-2016 بعد بداية سيئة للموسم.

وحصد يوفنتوس جائزة أفضل فريق في إيطاليا، فضلا عن جائرة أفضل مدرب التي فاز بها مدرب ماسيمليانو أليجري.

وفي فريق الكالتشيو تم اختيار ستة لاعبين من يوفنتوس، وهم جيانلويجي بوفون وليوناردو بونوتشي وجورجيو كيلليني وبول بوجبا، والراحلان أندريا بيرلو وكارلوس تيفيز.

وظهر رادا نايجولان لاعب وسط روما في الفريق الأفضل بالكالتشيو لعام 2015.

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