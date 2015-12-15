بالفيديو – بأقدام فاردي ومحرز.. القمة تعود إلى ليستر والقاع ينادي تشيلسي

نادات القمة ليستر سيتي فعاد الفريق إليها بعدما تغلب على تشيلسي بفضل ثنائية رياض محرز وجيمي فاردي.

وتغلب ليستر سيتي على ضيفه تشيلسي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كينج باور يوم الاثنين في إطار الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وعاد ليستر سيتي لقمة الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة بعدما غاب عنها مؤقتا بعد فوز مانشستر سيتي على سوانزي سيتي، وأرسنال على أستون فيلا.

واستمرت معاناة تشيلسي خلال الموسم الجاري بعدما تجمد رصيد عنده 15 نقطة يحتل بهم المركز الـ16 ولا يفصله عن أول مراكز الهبوط سوى نقطة واحدة فقط.

افتتح جيمي فاردي أهداف المباراة في الدقيقة 34 بعدما استغل عرضية قادمة من رياض محرز من الناحية اليمنى.

وسجل محرز نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 48 بتسديدة يسارية رائعة بعدما تلاعب بسيزار أزبليكويتا لاعب تشيلسي.

تلك الأهداف جعلت دييجو كوستا مهاجم تشيلسي يتهم دفاع تشيلسي بالنوم.

وقلص لويك ريمي النتيجة لصالح تشيلسي بعدما سجل هدفا برأسية في الدقيقة 77.

ولكن على الرغم من ذلك لم ينجح تشيلسي في تعديل النتيجة ليتلقى هزيمته التاسعة خلال الموسم الجاري.

شاهد الفيديو