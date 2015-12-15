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تقرير في الجول – العرب بالتخصص.. يستبيحون مرمى تشيلسي

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تقرير في الجول – العرب بالتخصص.. يستبيحون مرمى تشيلسي تقرير في الجول – العرب بالتخصص.. يستبيحون مرمى تشيلسي

مرة أخرى يتجرع تشيلسي من كأس اللاعبون العرب الذين يسجلون في مرماهم.

رياض محرز سجل هدفا وصنع أخر لزميه جيمي فاردي، في فوز ليستر سيتي على تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

رياض محرز النجم الجزائري، لم يكن أول العرب الذين يسجلون في مرمى تشيلسي، فهناك العديد من النجوم الذين سبقوه لهذا الشرف.

في هذا التقرير يرصد لكم FilGoal.com، أبرز العرب الذين سجلوا أهدافا في مرمى تشيلسي.

محمد صلاح

"صلاح لن يسجل في مرمى تشيلسي مجددا" هكذا مزح جوزيه مورينيو مع الصحفيين بعد ضم النجم المصري محمد صلاح.

وصلاح كان قد سجل من قبل 3 أهداف في مرمى تشيلسي مع بازل، بواقع هدف في نصف نهائي الدوري الأوروبي، ومرتين في دوري أبطال أوروبا.

حسام غالي

حسام غالي أيضا سجل من قبل في مرمى تشيلسي، بمباراة في كأس إنجلترا وقتما كان لاعبا في توتنام.

أحمد المحمدي

أحمد المحمدي ظهير أيمن هال سيتي والنجم المصري، سبق أيضا وسجل في شباك تشيلسي في مباراة بالدوري في الموسم الماضي، إلا أن البلوز فازوا بالمباراة.

مروان الشماخ

بعيدا عن المصريين وبجانب رياض محرز، هناك المهاجم المغربي مروان الشماخ الذي سبق وسجل في مرمى تشيلسي بمباراة في الموسم الماضي بين البلوز مع كريستال بالاس.

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