مورينيو يتحدث عن - شيئان أزعجاه في السقوط أمام ليستر.. وطموح انتهى تماما

"ليستر فريق رائع للغاية وهم استحقوا الفوز تماما" هكذا تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي عقب هزيمة فريقه أمام مضيفه ليستر سيتي.

وكان تشيلسي قد هُزم أمام ليستر سيتي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الاثنين على ملعب كينج باور في إطار الجولة 16 من الدوري الإنجليزي ().

وتحدث مورينيو لشبكة "بي إن سبورتس" عقب نهاية المباراة قائلا:"الفريق الأفضل فاز، ليستر استحق كل شيء".

واستدرك"لكن هناك أمرين لم أعجب بهما، أولهما هو إضاعة الكثير من الوقت من حاملي الكرات في الملعب".

وأضاف"ثانيا شرحت للاعبي فريقي طريقة تسجيل ليستر للأهداف طوال الأيام الماضية ولكنهم سجلوا فينا بنفس الطريقة".

وعن طموح حجز مركز في المربع الذهبي للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل هل أصبح الأمر مستحيلا أجاب"نعم بكل وضوح".