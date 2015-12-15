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حزب المؤتمر بسوهاج يوقع بروتوكولا مع هيئة تعليم الكبار لمحو أمية 620 مواطن

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حزب المؤتمر بسوهاج يوقع بروتوكولا مع هيئة تعليم الكبار لمحو أمية 620 مواطن حزب المؤتمر بسوهاج يوقع بروتوكولا مع هيئة تعليم الكبار لمحو أمية 620 مواطن
قال خالد مهران أمين حزب المؤتمر بمحافظة سوهاج، أن الحزب قام بتوقيع بروتوكول تعاون بينه وبين الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار بسوهاج تحت رعاية النائب البرلمانى أحمد حلمى الشريف النائب عن حزب المؤتمر .

وأضاف أمين حزب المؤتمر بسوهاج فى تصريح خاص، أنه سوف تعقد امتحانات فورية فى مدرسة أخميم المطورة الأسبوع المقبل للقضاء على أمية 620 شخص من مركز أخميم بمحافظة سوهاج مشيرا الى أن الحزب سوف يقوم بتفعيل البرتوكول مع هيئة محو الأمية على مستوى مراكز المحافظة .
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