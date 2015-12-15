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رئيس شركة مياه القناة: لجنة لتحديد مسار خط طرد الصرف الصحى بحوض الدرس بالسويس

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رئيس شركة مياه القناة: لجنة لتحديد مسار خط طرد الصرف الصحى بحوض الدرس بالسويس رئيس شركة مياه القناة: لجنة لتحديد مسار خط طرد الصرف الصحى بحوض الدرس بالسويس
أعلن المهندس على حسين رئيس شركة مياه القناة، أن اللواء العربى السروى محافظ السويس، وجه بتشكيل لجنة مكونة من محافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بفرع السويس وحى الجناين وحى فيصل والمقاولون العرب والطرق والتخطيط، لتحديد مسار خط الصرف الصحى الجديد، الذى يبدأ من محطة رفع حوض الدرس مروراً بخط الطرد المتجه لمحطة الصرف الصحى بالجبالايات، دون المرور بداخل المدينة أو كورنيش السويس الجديد.

وقال حسين، أن المحافظ طالب اللجنة بسرعة إعداد تقرير بذلك للبدء فى مشروع الصرف الصحى بحوض الدرس، والذى سيخدم مناطق حوض الدرس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ لتحديد مسار خط الصرف الصحى من حوض الدرس وحتى محطة رفع الجبالايات بحى الجناين، بحضور اللواء شكرى سرحان السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الأحياء والمهندس أبو العزايم أحمد مدير فرع المقاولون العرب بالسويس، والمهندس شكرى عبد المنعم رئيس جهاز السويس وجنوب سيناء للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس عصام أحمد رئيس قطاع السويس، والمهندس طلعت عرابى المستشار الهندسى.

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مصر 365