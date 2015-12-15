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الانتاج الحربي وإنبي يتعادلان في لقاء سلبي

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الانتاج الحربي وإنبي يتعادلان في لقاء سلبي الانتاج الحربي وإنبي يتعادلان في لقاء سلبي

تعادل الانتاج الحربي مع ضيفه إنبي سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الاثنين في ثامن جولات الدوري المصري.

وحل إنبي ضيفا على الانتاج في ملعب السلام ولكن فشل الفريقان في معرفة طريق الشباك لينتهي اللقاء سلبيا كما بدأ.

وفي ست مباريات خاضها إنبي حتى الآن لم يستطع الفريق البترولي الفوز سوى مرتين فقط، فيما تعادل في أربع لقاءات، وله مواجهتان مؤجلاتان.

أما الانتاج فقد خاض ثماني مباريات فاز مرتين وتعادل في مثلهما وخسر في أربع مواجهات.

وشهدت المباراة تعرض صلاح سليمان لاعب إنبي الدقائق الأخيرة لإصابة قوية بعد اصطدام بمحمود عبد الحكيم لاعب الانتاج.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد إنبي إلى 10 نقاط يحتل بهم المركز السابع.

فيما وصل الانتاج للنقطة الثامنة ويحتل المركز الـ11.

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