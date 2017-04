DIORSKIN FOREVER خطوات سحرية للبشرة المثالية

لنوفر لكل سيدة بشرة موحدة مثالية كل يوم ، Dior تستمد الهامها من تقنيات محترفين الماكياج و تم تصميمة ب 3 خطوات اساسية ل Diorskin Forever fluid foundation تحتوي علي : برايمر + كريم اساس +بودرة حرة.

أولا نستخدم برايمر Diorskin Forever & Ever Wear primer،وبعده نوزع كريم الاساس السائل لثبات امثل.

و كلمسة نهائية بعد توزيع كريم الاساس السائل نستخدم Diorskin Forever & Ever Control loose powder للتأكد ان البشرة ستتمتع ببشرة مطفية و متألقة طوال اليوم .

خطوات بسيطة سهلة و فعالة . 3 خطوات لمثالة بدون شوائب .

الخطوة الأولى : DIORSKIN FOREVER & EVER WEARالبرايمر الذي يثبت فترة طويلة

صممت ديور Diorskin Forever & Ever Wear primer ليكون الخطوة الأولى للمثالية.

خطوة اساسية للغاية ، يأتي هذا البرايمر بلون شفاف مناسب للجميع و ينساب مع روتين جمالك بين خطوة العناية و كريم الاساس للحصول على بشرة بنهاية مثالية .

فورا يصبح ملمس البشرة مغلف بغلاف رقيق يخفف مظهر المسام و العيوب قبل استخدام اي منتج اخر . بينما يزيد ثبات كريم الاساس ،لبشرة مملسة خالية من العيوب من الصباح للمساء.

ولتعزيز مظهر لون البشرة ،اضيف مكون عناية بالبشرة ليساعد في تجميل البشرة مع كل استخدام فتصبح البشرة بدون شوائب كل يوم.

الخطوة الثانية : DIORSKIN FOREVER, PERFECT MAKEUP FLUID FOUNDATION كريم الاساس السائل وأداة التوزيع الإحترافية

كريم الاساس السائل الجديد Diorskin Forever fluid foundation يملس لون البشرة و يطفئ اللمعان فورا و ينعم ملمس البشرة، بينما يوفر ثبات و راحه قصوى. ملمسة المخملي الرقيق يندمج مع البشرة بنعومة رائعه بفضل اداة التوزيع الاحترافية الجديدة Backstage Blender .

مثل ايدي خبير التجميل المحترف اسفنجة كريم الاساس السائل يساعدك للحصول على الكمال و المثالية مثل محترفي الماكياج . ملمسة ناعم كثيف تستحوذ على الكمية المناسبة من كريم الاساس و يسهل توزيعه ، توزيع متناسق و تغطية يمكن التحكم بها و وضعها كطبقات.

هذه الاسفنجة التي تشبه شكل البيضة باطراف مشطوفه مستوحاه من خبراء التجميل من وراء الكواليس و توفر توزيع محدد غير اعتيادي خلال قدرتها علي التناغم مع تقاسيم و ملامح الوجه .** جوانب المسطحة تستخدم لتمليس و توزيع كريم الاساس مع البشرة . الاطراف الدائرية مخصصة و مصممة لتغطية عاليه و تصحيح و تستخدم بحركات طبطبه. قمته الدقيقه تستخدم للوصول الي المناطق الصغيرة الغائرة، مثل جوانب الانف و اعلى الشفاة . لاتوجد منطقة على الوجه بدون توزيع كريم الاساس ، لتتاكد ان كريم الاساس تم توزيعه بالتساوى على البشرة و بمثالية فائقة .

الخطوة الثالثة : DIORSKIN FOREVER & EVER CONTROL البودرة الفائقة للمثالية و الكمال الخالي من الشوائب

انه من الغير ممكن تخيل ان اللمعان والتألق يحل محل البشرة الكاملة والمثالية !

خطوة اساسية ، هذه اللمسة النهائية تجسد اسمها و تؤكد ثبات كريم الاساس طوال السوم .

البودرة الحرة Diorskin Forever & Ever Control Loose Powder تضمن لك

ثبات يدوم طوال اليوم بدون ثقل على البشرة و من مميزاتها : انها خفيفة و شبه شفافه ملمسها ناعم للغايه و لا تعطي اي انطباع ثقيل او جفاف على البشرة .

علبة بودرة Diorskin Forever & Ever Control Loose Powder تساعدك في التاكيد على استخدام الكمية المناسبة من المنتج . فرشاة الكابوكي صممت خصيصا لاستخدام اسهل و توزيع متجانس للبودرة على الوجه و توكد ثبات ماكياجك .