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اختبروا تجربة مميزة هذا الشتاء مع مجموعة زبدة الشيا من لوكسيتان ان بروفانس

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الإثنين 14-12-2015 17:14

لا شك من أن زبدة الشيا لديها منافع كثيرة على فهي تغذي وتحمي وتعالجها. تفخر لوكسيتان ان بروفانس بتوسيع مجموعة زبدة الشيا خاصتها بإدراج عدد من المنتجات الثورية التي تعيد النضارة إلى البشرة خلال شهور الشتاء.

سائل الوجه المهدّئ من زبدة الشيا: يوفّر حماية ثلاثية يومية للبشرة الحساسة وللبشرة التي العوامل البيئية المضرّة. تجتمع مكوّنات فعالة مثل زهرة الروز هيب والبكوريّة مع زبدة الشيا للمساعدة على حماية البشرة من التضرّر اليومي. كذلك، يحوي السائل مركّباً خالياً من المواد الحافظة ومقوّى بواسطة عملية تعقيم المستحضرات المسجلة بالبخار والتي يستخدمها مختبر لوكسيتان. ثمن القارورة 239 د.إ

بالنسبة إلى البشرة الجافة والحساسة المعرّضة للبيئات المدينية، طوّر مختبر لوكسيتان حلاً طبيعياً جديداً للعناية بالبشرة يساعدها على التجدد التلقائيّ من خلال تقوية وظيفتها كحاجز. بفضل تركيبته الطبيعية التامة، يتوكون الزيت المريح من مكونين فاعلين: زيت الشيا بخصائصه المغذية الفريدة وزيت المارولا بميزاته المضادة للأكسدة وملمسه الناعم، إذ تمتصه البشرة لتوفير أكبر قدر من الفعالية. ثمن القارورة 195 د.إ

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سيدتي