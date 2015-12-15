Guerlain تكشف عن Spring Glow مكياج الربيع لعام 2016

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مستحضر أساس معزّز للإشراق

تألّق مشرق، بشرة نابضة بالحيويّة، لمسة من اللون الأصفر لجعل العينَين تنبضان بالحياة، ولمسة أخرى من مستحضر تلوين الوجنتَين لكي تتورّد الوجنتان عندما تبتسمين... تشكّل مجموعة "سبرينج جلو" Spring Glow تفجراً من السعادة واحتفالاً بفرح الحياة.

مستحضر أساس

معزّز للإشراق

مستحضر أساس أساسي

أعيد ابتكار مستحضر الأساس Météorites Base في قارورة جديدة منحوتة بصفاء الكريستال تكشف عن تركيبة الجَل المضمّنة. وتطوف اللآلئ الزهريّة الشديدة الإشراق وتبقى نضرة وكاملة حتى لحظة تطبيقها.

بشرة أكثر إشراقاً

تحتوي هذه اللآلئ على كريّات مهجريّة تحتوي بدورها على غبار الألماس. لدى تطبيقها على البشرة، تقوم هذه الكريّات المهجريّة بتحليل الأشعة ما فوق البنفسجيّة وتعكس الضوء باتجاهٍ جديد لخلق هالة من الإشراق. ولاستكمال تكنولوجيا غبار النجوم Stardust Technology هذه، يقوم تركيز عالي من الجزيئيات المتقزحة المتعددة الألوان والفائقة الرقة بتحسين انتشار الضوء. ذهبي، وزهري، وأزرق، وأخضر... تخلق الانعكاسات المختلفة للضوء والمزيج الفريد من الألوان تألّقاً مشرقاً يقوم بتصحيح لون البشرة – من دون إضافة الكثير من اللمعان.

بشرة تبقى نضرة

تقوم التركيبة النضرة بمنح البشرة لمسة نهائيّة جميلة و"ممتلئة"، في حين يساهم مزيج من البودرات الممتصّة ومادة بوليمريّة في الحدّ من الإفرازات الدهنية المُفرطة وإزالة الشوائب والخطوط الرفيعة. وتبرز النتيجة على شكل بشرة خالية من اللمعان ومتجانسة طوال اليوم.

نصائح التطبيق

في الصباح، قومي بتطبيق مستحضرك الاعتيادي للعناية بالبشرة ثمّ ضعي مستحضر الأساس Météorites Base كخطوة أولى ضمن روتينك للعناية بالبشرة.

ضعي ضخّة أو ضخّتَين من مستحضر الأساس في كفّ يدكِ.

ثم امزجي المستحضر بالتساوي على الوجه ابتداءً من الوسط نحو الخارج.

"ميتيوريت فواياج" MÉTÉORITES Voyage

لآلئ بودرة متماسكة استثنائيّة – مستحضر قابل لإعادة التعبئة

تتواجد داخل هذه العلبة الفضيّة الثمينة، مع غطائها الأبيض المغطّى باللآلئ بشكلٍ رقيق، لآلئ ميكروية متماسكة بشكلٍ إستثنائي وبخمسة ألوان مختلفة. يشكّل مستحضر Météorites Voyage تعبيراً رائعاً عن خبرة "جيرلان" Guerlain. تأتي هذه اللآلئ الصغيرة التي تتمتّع بقدرات استثنائيّة متراصّة بعضها مع بعض في هذا المستحضر المتماسك والملائم للسفر وتخلق مزيجاً مثاليّاً من الألوان المصحّحة والمعزّزة للإشراق التي تمّ تصميمها لتتوافق مع مع أيّ لون للبشرة. وسيقوم هذا التوافق الأقصى بين خبرة الألوان والتركيبة الفاخرة بمرافقتك بكلّ بسرور إلى أيّ مكان!

وصفة النجاح

للحصول على اندفاع جميل من النضارة

يضمّ مستحضر Météorites Voyage لآلئ ميكرويّة مصنوعة يدويّاً من جزيئيات ثمينة ومتقزّحة للحصول على "أقصى تصحيح للّون". فهي لا تقوم بتفتيح المناطق المظلّلة فحسب، بل تجعل أيضاً منحنيات الوجه تلتقط الضوء. وتماماً مثل محفّز حقيقيّ للإشراق والتألق، تقوم بإبراز لون البشرة في كافة الأماكن المناسبة.

لجرعة إضافيّة من الإشراق

تقوم تكنولوجيا غبار النجوم Starust Technology بإضافة سحرها الكاشف للضوء. فيتمّ تحليل الأشعة ما فوق البنفسجية التي غالباً ما تكون غير مرئية للعين المجرّدة، عبر كريّات مهجرية تحتوي على غبار الألماس. ويُصبح الضوء مرئيّاً بعد أن كان خفيّاً.

تبدو البشرة أكثر نعومة ومرنة بفضل مادة بوليميريّة فائقة التركيز وعوامل مثبّتة ذات تقنيّة جديدة مع تركيبة كريميّة. تكون المتعة فوريّة.

نصائح التطبيق

قومي بتطبيق مستحضر Météorites Voyage بواسطة فرشاة "ميتيوريت" Météorites.

قومي بتمرير الفرشاة على سطح البودرة لتلتقط كافة ألوان اللآلئ.

ثم قومي بتطبيقها على الوجه بدءاً من الجبين والوجنتَين والأنف، ثمّ مرّريها أسفل الذقن لرسم حرف G.

Météorites Voyage, Exceptional Compacted Pearls of Powder - 11 غرام – قابل لإعادة التعبئة

مجموعة "سبرينج جلو" Spring Glow لعام 2016

التعبير بواسطة الألوان

إنّ مستحضرات الربيع الجديدة التي لا تُقاوم والمليئة بالمتعة والبهجة، هي في انتظار أن يتمّ جمعها. وتماماً مثل فقاعات صغيرة من السعادة أو تعويذات للحظ الجيّد، تضيف البهجة على الألوان.

متعة التورّد

يدمج هذا المستحضر الثنائي لتلوين الوجنتَين بين اللون الأحمر الساتاني واللون الزهري الرقيق من أجل الكشف عن كلّ متعة الربيع. عند فتح العلبة المعدنيّة الحمراء، تظهر رسالة من أوليفييه إيشودوميزون عند الجهة الحمراء من البودرة: كلمة “SMILE” بأحرف كبيرة (وتعني "ابتسمي"). قومي ما تأمركِ به بودرة تلوين الوجنتَين، ثمّ قومي بتطبيق لمسة منها على منحنيات وجنتَيكِ. ولتبسيط الحياة، تتوفّر فرشاة بشعيرات حمراء وزهريّة في العلبة من أجل الحصول على لمسات مصحّحة سهلة.

شرارةٌ متألّقة باللون الأصفر

يقدّم مستحضر Écrin 1 Couleur لوناً جديداً من الأصفر الخاصّ بعشب الحوذان لزيادة إشراق الجفنَين وجعل العينَين تنبضان بالحياة. يدعوكِ أوليفييه إيشودوميزون إلى الاستمتاع “ENJOY” بهذا اللون المعزّز للمزاج والتمتّع بشغف تعزيز جمالك. تسمح أداة الوضع المزدوجة الرأس والمضمّنة في العلبة بلون الشامبانيا بالحصول على تطبيق دقيق.

لعينَين تتألّقان بالابتسامة

إنّ العينَين هما مرآة الروح، وتكون روحنا ملوّنة ومكيّفة ومحددة بشكلٍ لا يقاوم. وهي تقوم بالإمتاع من خلال الإغراء...