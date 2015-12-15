اتفاقية مع جامعة تسينغهوا للتعاون في أبحاث الجيل التالي من حلول الاستدامة

قام معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البحثية المستقلة للدراسات العليا التي تركز على تقنيات الطاقة المتقدمة والتنمية المستدامة، وجامعة تسينغهوا الصينية، الحائزة على المرتبة الأولى عالمياً في الهندسة، بتوقيع اتفاقية شراكة تشمل برنامجاً لتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم أبحاث الاستدامة المتقدمة والمبتكرة.

وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قام بتوقيع الاتفاقية كل من الدكتور شين زو، رئيس مجلس جامعة تسينغهوا، نيابة عن جامعة تسينغهوا؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء معهد مصدر، بالنيابة عن معهد مصدر، وذلك في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

تعزيز

وفي هذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر «تعزز اتفاقية التبادل بين معهد مصدر وجامعة تسينغهوا إمكانية تحقيق إنجازات هامة وحيوية في مجالات المياه والطاقة والنظم الدقيقة والمواد المتقدمة، تعود بالنفع على الإمارات والصين والعالم بأسره. وتعكس هذه الشراكة مدى تطور منظومة الابتكار في الإمارات، والتي ستسهم في دعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الدولة».

ويذكر أن جامعة تسينغهوا قد نالت مؤخراً المرتبة الأولى في الهندسة وفق «تقرير أخبار الولايات المتحدة والعالم»، كما إنها إحدى أعضاء مجموعة جامعات النخبة التسع C9 في الصين.

برامج

وبموجب هذه الاتفاقية، ستشرع الجامعتان، ضمن برنامج تبادل الأساتذة والطلب، بالتعاون في أبحاث الطاقة المتجددة والنظيفة؛ والتي تندرج تحتها الطاقة الشمسية والوقود الحيوي وتخزين واستخدام الكربون. كما سيركز التعاون البحثي على مجالات تحلية المياه بالطرق الحرارية وباستخدام الأغشية، ومعالجة المياه، وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، واستكشاف الفضاء البعيد، والمدن الذكية، ونظم النقل الذكية، والنظم الإلكتروميكانيكية الدقيقة (MEMS)، والرقاقات ثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا النانو، والطباعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى الإدارة والصحة وعلوم الحياة.

وسوف تضم الفرق البحثية المشتركة طلبة من كلتا الجامعتين، وستعمل تحت إشراف أعضاء من هيئة التدريس الذين سيوجهون الجهود البحثية بحيث تتوافق مع رؤية كل من معهد مصدر ودولة الإمارات حول مستقبل الابتكار، وكذلك رؤية وأهداف جامعة تسينغهوا.

وقد حضر توقيع الاتفاقية مسؤولون حكوميون بارزون من الدولة والصين، وكذلك ممثلون عن الجامعتين، من ضمنهم عميد جامعة تسينغهوا الدكتور ياو كيانغ؛ ويانغ بين، نائب الرئيس ومدير الجامعة.

شراكة

ومن جهته قال الدكتور شين زو «يمثل معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا شريكاً جديداً ومهماً لجامعة تسينغهوا. وقد أرست الجامعتان أرضية صلبة للتعاون عبر تبادل الطلبة وتحقيق التواصل العلمي. كما يجمعنا مع معهد مصدر هدف مشترك يتمثل في التصدي للتحديات العالمية الملحة من خلال الابتكار والتعليم. وقد خلقت التنمية التجارية والتوسع الحضري ومعايير المعيشة العالية مجتمعة مشكلات لم تكن موجودة بهذا الحجم من قبل. وإننا نتطلع من خلال توقيع اتفاقية تبادل الطلبة والأساتذة هذه إلى العمل مع معهد مصدر بشكل مكثف لمعالجة هذه التحديات البيئية التي تواجه عالمنا اليوم».

تبادل

وبحسب الاتفاقية، سيكون بإمكان أعضاء هيئة التدريس في كلتا الجامعتين المشاركة في «برنامج تبادل الأساتذة»، وكذلك كمشرفين مشاركين في «برنامج تبادل الطلبة» الذي يقتصر على طلبة الدكتوراه بدوام كامل وممن يحظون بسجل أكاديمي جيد.

ومن المتوقع أن تعود الخطط البحثية التي يتم إعدادها والمصادقة عليها بشكل مشترك بالنفع على كلا الطرفين المعنيين، حيث ستجري فرق الطلبة البحثية المشتركة وبإشراف من الأعضاء والأساتذة المشرفين عليهم أبحاثاً متطورة يمكن أن تفضي إلى حلول لا تخدم البلدين وحسب، بل وتقدم إنجازات علمية سبّاقة على مستوى العالم في مجالات تخصصها.