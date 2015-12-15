تخريج الدفعة الثانية من برنامج الشارقة للقادة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أمس في قاعة الجواهر بالشارقة، حفل تخريج الدفعة الثانية لمنتسبي برنامج الشارقة للقادة والبالغ عددهم 27 مشاركاً يمثلون عدداً من الكوادر الوطنية في عدد من القطاعات الحكومية والخاصة.

يوم استثنائي

بدأت مجريات الحفل بكلمة منتدى الشارقة للتطوير ألقاها رئيس مجلس الإدارة جاسم البلوشي قال فيها إن هذا الحفل لينعقد ونحن نشهد مرور عشر سنوات مضت على إنشاء المنتدى من قبل صاحبِ السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضوِ المجلسِ الاعلى حاكمِ الشارقة الرئيس الفخري للمنتدى لتكون تلك المناسبة وهذا الانجاز بالتخريجِ يوما استثنائيا يضاف إلى مسيرةِ الوطنِ نحوَ تقدُمهِ وازدهارهِ وعطائهِ نحو حاضرهِ الذي يرنُو إلى مستقبلهِ المشرقِ ويُجسد مكاناً رفيعاً لأبناءِ وطنكم للمساهمةِ في إثراءِ مسيرةِ التنميةِ والابتكار وتحقيقِ الآمالِ والطموحاتِ.

وأضاف إن مستقبلَ أي وطنٍ يَرتكزُ في الأساسِ على طاقاتهِ الشابةِ وبقدرِ ما يتم تأهيل الشباب وامتلاكهم المهاراتِ العلمية والمعرفية بقدرِ ما يكونون أكثرَ قدرة على ترجمةِ أهدافِ الدولةِ وتنفيذها على أرضِ الواقع، وهذا ما سعى إليه منتدى الشارقة للتطويرِ من خلالِ رؤاه وبرامجه وفعالياته ومبادراته للعملِ من أجلِه من خلال مجموعةٍ متكاملةٍ من السياساتِ والاستراتيجياتِ التي تستهدفُ تمكينَ الشباب سواء من خلالِ توفير البرامج العصرية والعالمية المتقدمة والأكثر ارتباطاً باقتصادِ المعرفة أو من خلال الاهتمامِ بطرح المبادرات والفعاليات والملتقيات وعقد الاتفاقيات التي تستهدفُ تنمية المعرفة بأحدث التوجهات العالمية والمحلية وتوفير فرص الاستثمارِ، وتمكين الشباب.

إنجازات

وتناولت كلمة البلوشي الإنجازات التي حققها المنتدى خلال عشر سنوات قائلاً «لا يغيب عنا ما حققه منتدى الشارقة على امتداد فترة عطائه من إنجازات كثيرة في سنواته العشر الماضية والتي رسمت نهجا جديدا من التأهيل والريادة والابتكار لمختلف كوادرنا الوطنية الباحثة عن الابداع والتميز والرقي بأدائها سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ليتواصل هذا النهج بإعلان إطلاق برنامج الشارقة للقادة الثالث وتطبيق المنتدى للهواتف الذكية إضافة إلى تكريم الفريق الفائز بأفضل فكرة تطبيق ذكي من خلال هاكاثون لأجل الشارقة والذي سيعمل المنتدى على تنفيذه في أقرب فرصة».

مسيرة التقدم

وألقى الرئيس التنفيذي لشركة بيئة خالد الحريمل، كلمة أشار فيها إلى أن دعم ورعاية الشركة لبرنامج القيادات الشابة، الذي ينظمه منتدى الشارقة للتطوير، يأتي انطلاقاً من إدراك الشركة بأهمية دور الشباب في مسيرة التقدم والتطـور، وذلك باعتبارهم عنصراً فعّالاً للبناء والتنميـة، ودافعاً لمسيرة النهضة التي تشهدها دولتنا على المستويات كافة، في إطار توجيهات قيادتنا الحكيمة الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان وتطوير قدراته ومواهبه. كما جرى خلال الحفل عرض فيلم تسجيلي يرصد مسيرة المنتدى خلال العشر سنوات الماضية.

ومن ثم تفضل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي يرافقه جاسم البلوشي وخالد الحريمل بتسليم الخريجين شهاداتهم، مباركاً لهم إنجازهم الذي حققوه، ومتمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية وفي خدمة أوطانهم.

حضر حفل التكريم سلطان بن عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعلي بن سالم بن عبد الرحمن المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وسالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، ونورة النومان رئيس المكتب التنفيذي للشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وأميرة بن كرم، رئيس مجلس إدارة سيدات أعمال الشارقة، وحسين المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة والدكتور عمرو عبدالحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحوث.

تكريم

كرم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي الشركات والمؤسسات والدوائر المشاركة في إنجاح برنامج الشارقة للقادة، وأعضاء المجلس الفخري للمنتدى وأعضاء مجلس الإدارة، كما تضمن الحفل تكريم الفائزين بأفضل تطبيقات للهواتف الذكية تخدم الشارقة في مسابقة هاكثون لأجل الشارقة.