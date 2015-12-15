مغردون: دمت يا بو خالد ذخراً للوطن

لا يزال مغردو ورواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مستمرين في تفاعلهم مع وسم (#زيارة_محمد_بن زايد_للصين)، تزامناً مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للصين، الرامية إلى تعزيز الروابط الاستراتيجية والعلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. واحتل الوسم الصدارة في عدد مشاهداته التي وصلت على «ترند الإمارات» إلى 53 مليون مشاهدة حول العالم.

وفي هذا المضمار؛ غرد فرسان الإمارات: «محمد بن زايد يوقع اتفاقية مع الرئيس الصيني ستكون منعطفاً مهماً في تاريخ علاقة البلدين، وسفير دولة الإمارات لدى الصين عمر البيطار: الإمارات تبني توازناً في علاقاتها بين الشرق والغرب، ومحمد بن زايد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الصيني حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية».

فخر العرب

«هو فخر الأمة.. هو عز الوطن» أكثر الكلمات التي تداولها المغردون في تغريداتهم، حيث دوّن حسن راشد: «شيخنا بو خالد الزعيم اللي ما له مثيل فخر العرب نسل الزعيم زايد الأصيل». وتفاعل دخيل سليمان: «رجل السياسة محمد ولد زايد سلالة نهيان فخر العرب والشعب رمز القيادة طور بلاده والحضارات عنوان زيارته للصين تحسب شهادة». وقال بن أحمد: «لك في عرين المجد يا سيدي ساس وبوك قبلك كاسب المجد كله». وتفاعل المري: «سور الصين العظيم ورجل عظيم». وتفاعلت نورة: «الخلاصة يا زعيم المرجلة؛ إن كل الشعب في أمرك يثور». وقالت شمة بنت زايد: «العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والصين ثمرة جهود الوالد المؤسس زايد بن سلطان رحمه الله». وبين عبدالله: «ما أشبه اليوم بليلة البارحة أبو خالد على نهج والده زايد بن سلطان طيب الله ثراه». ودوّن بو حمدان: «هو الأخ هو الأب هو الصديق هو الحبيب هو القائد هو معنى لكل شيء جميل في هذا الوطن، حفظك الله في حلك وترحالك سيدي، ونجهل الكثير من العمل الذي تقوم به القيادة من أجل تقدم البلاد ورفعتها.. اجتماعات زيارات ندوات ملفات سياسية».

أفعاله سباقة

أكد المغردون أن أفعال ومواقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تسبقه دائماً، مشيرين إلى أن جميعها بلا استثناء تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتفاعل محمد الجمعة: «أشهد أنك فخر الوطن وعزه يا أسد دولة الإمارات وحفيد أسود». وبين ناصر الغيلاني: «سور الإمارات العظيم يزور سور الصين العظيم». وتفاعل نايف العامري: «كل وقته لخدمة هذا الوطن والشعب الله يحفظك يا بو خالد ويجزيك خير الجزاء». وتابع فهد مناع العنزي: «رحمك الله يا زايد آل نهيان فـمحمد على خطاك يسير، الله يحفظ محمد في كل خطوة، أبو خالد عز وفخر الإمارات». وقال غانم المري: «الله يوفقكم شيوخنا ونشهد الله أننا نحبكم ونعلم كم تتعبون من أجل راحة شعوبكم». وأكد إيهاب محمد: «لا نقول التاريخ يعيد نفسه بل نقول بو خالد يعيد التاريخ لما كان عليه في عهد الوالد زايد». وتابع طارق محمد أحمد: «الحمد لله خطوات بو خالد تجاه ترسيخ العلاقات الدولية لها صدى وردود ملموسة نضع ثقل ثقتنا على كاهل قيادتنا». وتفاعل يعقوب الرئيسي: «يجوب العالم مشرقاً ومغرباً لنشر السلام ورفعة اسم الإمارات وتعزيز مكانتنا بين الأمم، إلهي احفظ شيخنا الغالي محمد».

استثمار استراتيجي

نوه المغردون إلى أهمية الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى بكين، وقال فيصل بن حريز: «إنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي بين دولة الإمارات والصين يعد امتداداً لجهود تعزيز الروابط الاقتصادية المشتركة». وتفاعل فهد المحمود: «شعب الإمارات على ثقة تامة بحكمة قيادتها ومساعيها الدولية، وأن كل ما تبرمه من اتفاقيات تصب في مصلحة الوطن والمواطن». وبين عبدالعزيز: «ما شاء الله عليهم عيال زايد عقول اقتصادية متطورة جعلت الإمارات تصمد ضد تقلبات النفط». وتفاعل بن مهاه المزروعي: «زيارة الخير والبركة أسواق ستفتح من أسوارها وتعاون متبادل مشترك مبارك». ودونت بشاير بنت محمد: «ليس كأي زيارة بل هي امتداد لنهج الوالد زايد طيب الله ثراه لتقوية العلاقات بين البلدين لصالح المواطن أولاً وثانياً». وبين سهيل: «ستعود على الإمارات بالشيء الكثير اقتصاديا واستراتيجيا كما تعودنا من قادتنا». ودون محمد العامري: «زيارة محمد بن زايد للصين لتعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في جميع المجالات».

على خطى زايد

ركزت بعض التغريدات على صور التشابه بين الوالد والابن؛ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، حيث تفاعل العديد من مستخدمي «تويتر» مع هذه الجزئية على غرار ما بينه عبدالله: «بزمانين مختلفين ولكن بنفس المكان، تواجدت فيه قامتان عربيتان كبيرتان ذواتا عقل وحكمة وشجاعة». وقالت أمل الشيخ: «ما شرّف التاريخ إلا نفسهُ نورٌ أبوكَ وأنت بعد النورُ، وما اخضر وجه الصين إلا لهفةً لك أينما تمشي فأنت كبير، وأنّى نزلت أبي فوجهك نيّرٌ والطيب يزهو والمكان سرورُ». ودوّن علي محمد: «نفس المكان، نفس الشموخ، لكن التاريخ اختلف يا شبيه الشيخ زايد في وصوفه بالتمام». وبينت ريم الدماني: «ما مات زايد لو خذته المقادير ما دام بو خالد بنفس العوايد». وغردت مريم المر بن حريز: «رحمك الله يا زايد بن سلطان لقد تركت لنا إرثا عظيما وشرفا كبيرا ومنزلة رفيعة بفضل الله ثم الشيخ محمد بن زايد، واللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد واحفظ إخوانه وحكام الإمارات ووفقهم لحفظ البلاد والشعب وجازهم عنا خير الجزاء». وتفاعل محمد علي: «شبيه زايد بالملامح والأفعال الشيخ زايد حين زار سور الصين العظيم واليوم محمد بن زايد». في حين قال حسن راشد: «التاريخ يعيد إرث الزعامة وأمجاد زايد بزيارة الشيخ محمد بن زايد الزعيم القايد». وقال حمد بن حرمال: «زيارة محمد بن زايد للصين على نهج الشيخ زايد رحمه الله». وقالت فاطمة: «ها هو محمد بن زايد يكمل التاريخ الذي بدأه زايد وعلى نفس الخطى».

رهن إشارة

أكد مغردون أنهم «رهن إشارة بو خالد في أي وقت وزمن»، في حين دوّن سعيد مبارك العامري: «الله يوفقك في حلك وترحاك يا أسد الإمارات». ودون سيف إبراهيم النعيمي: «حفظك ﷲ يا بو خالد أيّ قلبٍ هذا الذي يحويه صدرك». وقالت أم فارس الإماراتية: «وعيني كل ما طالعت للسماء تدعي عسى الله يحفظك ف كل ثانية». وتابع الشاعر علي المهيري: «عشت يا عز البلاد وفخرها». وتفاعل ناصر آل ناصر: «حفظك الله يا عزنا وسندنا». ودون البيت متوحد: «بو خالد فخر الدار والجار».

(#عشت_ياسور_الإمارات_العظيم) وسم آخر يتفاعل مع الزيارة

حظيت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الصين، بنصيب الأسد من التعليقات والتغريدات من قبل رواد موقع «تويتر»، الذين تفاعلوا مع هذه الزيارة بشكل كبير، وأطلقوا وسماً آخر حمل عنوان (#عشت_ياسور_الإمارات_العظيم).

«للصين سُور يحمي الصين، وهنا بو خالد يحمي الدار، يحمي بلاده من المعادين، ويشل عنها كل الأخطار» هذه إحدى التغريدات التي دونها مغردو «تويتر» مع الوسم الإضافي، وتوالت التغريدات ليقول محمد المحرمي: «أسد دولة الإمارات يقف على سور الصين، واهتمام كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية بهذه الزيارة وحدها دليل على حجم وقيمة ومكانة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ويا سيدي وتاج رأسي محمد بن زايد حفظك الله ووفقك وأبعد عنك كل سوء ومكروه.. آمين». وتابع أحمد جمعة البحر: «يا بو خالد يا سليل المرجلة يا حمانا يا الفلاحي يا الزعيم سطر التاريخ لك من أوّله». وشارك محمد مروان المطروشي: «جاد الزمان وجدد الوقت لي كان بعض الأوادم تحسْبه هوب عايد هذا محمّد للملا خير برهان في مشهدٍ نسخه من الشيخ زايد».

يفتخر بجيتك

شارك الشاعر سراب في تدوينة على «تويتر»: «عليك من زايد وصوفه وحلياه وعليك طيبه والشجاعة وصيته وان كان سور الصين فخر المن جاه هو يفتخر في جيتك يوم جيته». وتفاعلت ثريا: «أبو خالد ذهلنا ف جهوده عسى ربي يبارك ف جهاده صنع من حكمته قوة أسوده تعلا فالشوامخ والسيادة». وقالت مريم: «يوم من الأيام في نفس المكان الذي يقف فيه أسد دولة الإمارات كان يقف الشيخ زايد الله يرحمه». وتفاعل ناصر خميس: «حفظك الله لنا ذخرا وسورا من أطماع الطامعين». وقال محمد الرئيسي: «حتى جدار الصين افتخر بك واستقام.. عشت يا أبونا ودمت للوطن عز».

ودوّنت حمدة: «لو كان كل الناس مثلك كان الوفاء تاج على راس كل مخلوق». وتفاعل غانم البلوشي: «رحمك الله يا من خلّفت من يمشي على خطاك دمت يا سيدي بو خالد ذخراً». وغرد علي المنصوري: «لا يوجد من يحب حكامه مثل حب شعب الإمارات لـ(زايد) وعياله من بعده والسبب يعرفه من يقابل عيال زايد لو لمرة واحدة». وشاركت لطيفة: «ما مات من خلف ربي يرفع شانكم يا شيوخنا الكرام». وبين محمد طارق: «التاريخ يعيد نفسه بين الحاضر والماضي، رحم الله زايد الخير وحفظ الله محمد بن زايد».