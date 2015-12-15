دار الإفتاء تطلق اليوم أول تجمع لدور وهيئات الإفتاء فى العالم

تشهد القاهرة اليوم الثلاثاء، أول تجمع لدور وهيئات الإفتاء حول العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، بحضور كبار المفتين حول العالم الممثلين عن دور الإفتاء في بلادهم.

يأتي إعلان هذا الكيان المهم تنفيذًا لتوصيات المؤتمر العالمى للإفتاء الذى عقدته دار الإفتاء المصرية فى شهر أغسطس الماضى برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية - أن الأمانة العامة ستنسق بين دُور الفتوى والهيئات الإفتائية العاملة فى مجال الإفتاء فى أنحاء العالم؛ بهدف رفع كفاءة الأداء الإفتائى لتلك الجهات، مع التنسيق فيما بينها لإنتاج عمل إفتائى علمى رصين، ومن ثَمَّ زيادة فعاليتها فى مجتمعاتها حتى يكون الإفتاء أحد عوامل التنمية والتحضر للإنسانية.

وتابع مفتى الجمهورية إن تلك الخطوة تُعد بمثابة عودة للريادة الإفتائية لمصر، خاصة بعد ظهور كيانات سياسية تدَّعى مرجعية زائفة للفتوى، من شأنها التضليل والتدليس وتبرير أعمال العنف والتطرف، وإحداث حالة من الفوضى فى الفتاوى تنعكس على أمن المجتمعات واستقرارها.

وأضاف المفتى أن هذا التجمع يهدف إلى ترسيخ منهج الوسطية فى الفتوى، وتبادل الخبرات العلمية والعملية والتنظيمية بين دور وهيئات الإفتاء الأعضاء، وتقديم الاستشارات العلمية والعملية لدُور وهيئات الإفتاء لتنمية وتطوير أدائها الإفتائى، وتقليل فجوة الاختلاف بين جهات الإفتاء من خلال التشاور العلمى بصوره المختلفة.

وأوضح مفتى الجمهورية أن من ضمن آليات هذه الكيان عقد مؤتمر علمى سنوى لمناقشة القضايا المستجدة، إنشاء أكاديمية للتدريب على صناعة الفتوى، وإرسال قوافل إفتائية للخارج؛ لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، وإنشاء موقع إلكترونى بعشر لغات لنشر رسالة هذا الكيان إلى العالم أجمع

>ووصل إلي القاهرة مفتين من دولة الإمارات العربية و المملكة العربية السعودية ،ودول الهند و نيجيريا و لبنان وما يقرب من 7 دول أفريقية بخلاف آخرى أوربية ، و سيتم خلال المؤتمر الصحفى الذى سيعقد غدا الإعلان عن تفاصيل عمل الهيئة والأهداف المرجوة منها .

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