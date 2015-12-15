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بالفيديو..يوسف القعيد: السيسى مثل عبد الناصر فى العفة والبساطة وطهارة اليد

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بالفيديو..يوسف القعيد: السيسى مثل عبد الناصر فى العفة والبساطة وطهارة اليد بالفيديو..يوسف القعيد: السيسى مثل عبد الناصر فى العفة والبساطة وطهارة اليد
قال الكاتب الروائى، يوسف القعيد، إن أول مرة ألتقى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت فى ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عندما كان لا يزال وزيرا للدفاع، مضيفا أن عائلة الزعيم عبد الناصر وقتها قالوا للسيسى "أنت اللى بتفكرنا بالوالد"، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى به الكثير من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من العفة وطهارة اليد والبساطة والقدرة على احتواء الناس .

وأضاف القعيد خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد فى برنامج "البيت بيتك" المذاع على قناة ten، أنه على الرئيس السيسى الاهتمام بالعدالة الاجتماعية التى أصبحت فريضة غائبة شديدة الأهمية، وأيضا كسب رضا الغرب على اعتبار أن رضا الغرب هو المراد من رب العباد، موضحا أن الغرب هو خصم وسيظل خصم لدود للأمة العربية مدى الدهر.

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مصر 365

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