حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 2015/12/15

برج الحمل حظك اليوم:

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>تشعر اليوم بتحسن خاصة أن ثقتك بنفسك عالية وأن تعرف بالتحديد كيف تحصل على ما تريد، ولديك الحق فى أن تصل إلى ذلك. قدرتك على الحديث مع الآخرين بطريقة جذابة تكسبك أراضى جديدة.>تحاول طوال الوقت أن تحافظ على ابتسامة على وجهك حتى لو كنت تشعر بأنك تفقد السيطرة على أمورك العاطفية، وتعتمد فى ذلك على قدرتك على الحفاظ على سيطرتك على عواطفك، والوضع الرومانسى الحالى يتطلب أن تأخذ بعض الخطوات من أجل أن تتقدم فى العلاقة.>من شأن تحسين عاداتك فى تناول الطعام أن تجلب لك التقدم نحو تحقيق أهدافك على صعيد اللياقة البدنية وهذا هو الوقت المناسب للتركيز على صحتك وممارسة الرياضة وحماية نفسك من تدهور الحالة الصحية.>حاول أن تتخلص من عقدتك فى الرغبة فى القيادة اليوم، فكر قليلاً فى استكشاف اشياء جديدة وأن تغتنم فرصة تجربة الأشياء التى لم يفعلها أحد من قبل واقطع شوطًا نحو أن تمنح حياتك بعض التجديد والمعنى وأن تخوض فى تجارب الحياة على طريقتك الخاصة وتواجه التحديات غير المألوفة.