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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 2015/12/15

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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 2015/12/15 حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 2015/12/15

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>على الصعيد المهنى:


>تواجه شكلاً من أشكال التراجع فى حياتك المهنية، ولكن لا يجب أن تستسلم للأمر وتواجه الموقف بتحدى ولا تنهزم أبدًا، وحاول أن تصل إلى الحلول التى تحاول التوصل إليها الآن قد تكون مفيدة للغاية فى المستقبل.

برج السرطان على الصعيد العاطفي:


>قاوم الرغبة فى الاختفاء واقترب من شريك عمرك بشكل كبير هذه الأيام، وابذل كل مجهودك للاحتفاظ بهدوئك، حل المشكلة العاطفية بينكما أقرب ما تتخيل، وقم بالخروج مع شريك حياتك لأى مكان جديد.

برج السرطان على الصعيد الصحى:


>تواجه مشاكل صحية عديدة بسبب الضغوط التى تواجهها فى العمل، حاول أن تعطى لنفسك قدر من الراحة والهدوء وتبتعد عن كل الأشياء التى تسبب لك التوتر والقلق، قم بتناول الفيتامينات المغذية وتناول المأكولات المغذية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان


>يرى علماء الفلك والأبراج أن حياتك لا تسير بالسلاسة التى كنت تتمناها، وربما يجب عليك قبول الأشياء التى لا تستطيع تغييرها، ركز على أهدافك وابتعد عن الأشياء التى تعوق نجاحك.

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مصر 365

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