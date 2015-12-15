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خلال أيام.. بدء التشغيل التجريبى لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بالقصاصين

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خلال أيام.. بدء التشغيل التجريبى لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بالقصاصين خلال أيام.. بدء التشغيل التجريبى لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بالقصاصين
قال المهندس سيد جاد رئيس منطقة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية، لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه سيتم خلال أيام قليلة بدء التشغيل التجريبى لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بالقصاصين الجديدة، والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية لنحو85 مليون جنيهًا، شاملة محطة المعالجة الرئيسية، وشبكات الإنحدار وخط الطرد الرئيسى، والأعمال المدنية والكهروميكانيكية، ومقامة على مساحة إجمالية قدرها خمسة أفدنة، وتبلغ الطاقة التصريفية لها ما يزيد عن 20 ألف متر مكعب يوميًا، وتعتبر أول وأحدث نموذج لمحطات الصرف الصحى الحديثة بمصر، ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "جاد" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تقرر تنفيذ عملية إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقريتى السلام والمحسمة القديمة، حيث تم بإشراف من رئيس شركة ميه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، المهندس على حسين، ورئيس قطاع الإسماعيلية المهندس محمد عبد السلام، توقيع تعاقد مع إحدى الشركات لإحلال وتجديد شبكات المياه بالقريتين، بتكلفة إجمالية 368 ألف جنيه، على أن تلتزم الشركة المُنفذة بالمواصفات القياسية المُتبعة، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على الشركة المنفذة بإعادة الشىء لأصله، بعد انتهاء عملية التوصيل، والحفاظ على الصرف الصحى إن وُجدت أثناء عملية التوصيل، مع التنسيق مع الكهرباء والاتصالات للحفاظ على الوصلات الخاصة بهما، أثناء العمل.
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