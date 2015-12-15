دراسة: ممارسة الرياضة المكثفة يسبب اضطراب النوم

هناك الكثير من الرياضيين الذين يقومون بتمرينات رياضية شاقة، ومن الممكن أن تسبب ذلك شعورهم بالأرق وعدم القدرة على النوم.

وهو ما أكده تقرير بالموقع الإلكترونى The times of india الهندى، مشيرًا إلى أن الإكثار من التمرينات الرياضية قد يسبب انخفاضًا تدريجيًا فى النوم، حيث ثبت أن التمرينات الشاقة تساعد على نقص الكربوهيدرات من الجسم، وأن ممارسة التمرينات بشدة لها آثار سلبية أخرى على النوم.

وحسب التقرير راقب الباحثون الحالة المزاجية للرياضيين، وأنماط النوم وأدائهم قبل وبعد التمرين، وثبت أن ممارسة تسعة أيام من التدريب المكثف ينتج عنه انخفاض كبير وتدريجى فى نوعية النوم، كما أن التدريب بشكل مكثف يؤدى إلى استيقاظ الرياضيين بشكل ملحوظ طوال الليل.

وجاء فى التقرير أنه عند مراقبة أمزجة الرياضيين قبل وبعد ممارسة التمرينات الرياضية، ثبت أنها ازدادت سوءًا وأثرت على النظام البيولوجى لساعات النوم ما أدى لحدوث اضطراب شديد وخلل فى ساعات النوم والسهر لفترات طويلة.