عماد جاد: ائتلاف دعم الدولة استنساخ لحزب وطنى جديد والعودة لمجلس أحمد عز

انتقد عماد جاد، عضو مجلس النواب، وثيقة ائتلاف دعم الدولة المصرية داخل البرلمان، قائلاً: "هذا الائتلاف يقضى على التعددية الحزبية، ويلغى الأحزاب، كما أنها تعود بنا إلى زمن صفوت الشريف، وكمال الشاذلى، وأحمد عز، وتسعى إلى استنساخ حزب وطنى جديد"

وأضاف جاد، خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد العربى" الإخبارية، مع الإعلامى محمد المغربى، أن ائتلاف دعم الدولة المصرية يعنى العودة إلى ما قبل ثورة 25 يناير، قائلاً: "من أعد وثيقة ائتلاف دعم الدولة المصرية لا يفقه شئ فى القانون"

وتابع: "تشكيل ائتلاف دعم الدولة انتحار سياسى، لأنه يجب أن يكون هناك خلاف تحت قبة المجلس.. فالرؤية الأبوية لصفوت الشريف داخل البرلمان انتهت"

واستطرد جاد: "أخشى على بلدى من قتل حلم ممارسة الديمقراطية، كانت النوايا حسنة فى قائمة فى حب مصر قبل تشكيل ائتلاف دعم الدولة التى تسعى لمصادرة مستقبل أولادنا.. وتم اتهامى بالخيانة والعمالة على جروب أعضاء قائمة فى حب مصر على الواتس آب، بعدما قلت إنه يجب المناقشة حول ائتلاف دعم الدولة، وكيف سيكون دور هذا الائتلاف داخل البرلمان"

وعن دور المهندس نجيب ساويرس، كشف جاد أن رجل الأعمال، لا يسعى إلى منصب سياسى، وتابع: "ليس لى أى صلة الآن سواء من قريب أو بعيد بقائمة فى حب مصر، كما أننى لم أحضر أى اجتماعات لهم حاليًا، لأن هذه القائمة تحالف انتخابى ينتهى عقب تشكيل البرلمان".