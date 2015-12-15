يوسف القعيد: سيطرة "داعش" على "سرت" الليبية هدفها إسقاط مصر

قال الكاتب الروائى، يوسف القعيد، إن سيطرة تنظيم داعش الإرهابى على مدينة سرت الليبية ليس هدفه السيطرة على ليبيا لأنها لا تعنيهم وإنما الجائزة الكبرى الذى ينتظرها التنظيم الآن هى إسقاط مصر ودخولهم لها بهدف تدميرها.

وأضاف "القعيد" خلال حواره مع الاعلامى عمرو عبد الحميد فى برنامج "البيت بيتك" المذاع على قناة ten، أن الولايات المتحدة الأمريكية تطلق دائما تصريحات رنانة بعزمها القضاء على تنظيم داعش الإرهابى، موضحا أن الأمريكان يقولون ما لا يفعلون ، لافتا إلى ضرورة وجود فك اشتباك بين هذا التنظيم الإرهابى وبين الإسلام الحقيقى .