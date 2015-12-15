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إبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس":إثيوبيا "نمر إفريقى" ومفاوضات السد"مخزية"

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إبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس":إثيوبيا "نمر إفريقى" ومفاوضات السد"مخزية" إبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس":إثيوبيا "نمر إفريقى" ومفاوضات السد"مخزية"
قال الكاتب الصحفى، إبراهيم عيسى، إن مفاوضات سد النهضة فشلت تماماً وانتهت إلى أبواب مغلقة، وإن لم تقدم البدائل والسبل الجديدة فى تلك المعركة السياسية والمصيرية للشعب، لكنها أصرت وتمسكت بطريقة التفاوض وصممت على الفشل والعناد والتكابر.

وأكد "عيسى" ببرنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن أمام عجز ومجاعة مائية، وحصتها من مياه النيل ستهدد بوجود سد النهضة.

وأشار إلى أن وثيقة سد النهضة لا تساوى الحبر الذى كتبت به إذا لم يقرها مجلس النواب، لافتاً إلى أن "هناك عشرات التفاصيل المخزية فى مفاوضات سد النهضة، والوفد المصرى المشارك فى مفاوضات سد النهضة وورط البلد كلها، والأداء رخو"، على حد قوله.

وأوضح أن إثيوبيا دولة قوية، وتملك سياسة تجمع بين الذكاء والدهاء والصبر وطول البال، وتفهم مجريات التعامل مع الواقع الدولى، فضلا عن استفادتها من الفوضى العارمة فى الوطن العربى.

ووصف الكاتب الصحفى، إثيوبيا بـ"النمر الإفريقى"، قائلا:" بتعمل تنمية ممتازة ووصلت لأعلى مستوى، واكتسبت استثمارات أجنبية هائلة، وتفهم جيدا مصادر قوتها ونقاط ضعف المحيطين بها".

وتابع :"لازم نعرف إحنا بنتعامل مع مين.. نمر وشعب وحضارة عتيدة وحكومة ذكية وسياسيين شاطرين..وكل طرقنا فيما يخص حسن النوايا خسرناه نتيجة المفاوضة المتنازلة طوال الوقت"، مؤكداً أن سد النهضة يهدد حقوق المصريين دون تردد عمداً ومتعمداً، ويشكل خطراً هائلاً.

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مصر 365

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