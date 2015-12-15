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سامح سيف اليزل: "مد فترة الرئاسة" لـ 6 سنوات ليس ضمن أجندة "فى حب مصر"

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سامح سيف اليزل: "مد فترة الرئاسة" لـ 6 سنوات ليس ضمن أجندة "فى حب مصر" سامح سيف اليزل: "مد فترة الرئاسة" لـ 6 سنوات ليس ضمن أجندة "فى حب مصر"
نفى اللواء سامح سيف اليزل، مقرر قائمة فى حب ، نيته مد فترة الرئاسة لـ6 سنوات، قائلا: هذا الكلام غير وارد ولم يناقش فى أى جلسة من جلسات القائمة أو الائتلاف، مؤكدا أنه يجب أن يتم ممارسة الدستور أولا حتى يمكن الحكم على مواده، ولا يمكن ممارسة الدستور فى أقل من عام ونصف على الأقل.

وقال سامح سيف اليزل، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" مع الإعلامى عمرو أديب ورانيا بدوى على فضائية "اليوم"، إنه لا يرغب فى مد فترة الرئاسة لـ6 سنوات نهائياً، وهذا الأمر ليس فى أجندة ائتلاف دعم الدولة المصرية، مرجحا قضية النائب البرلمانى والمخرج خالد يوسف بأنها بداية للتشكيك فى البرلمان الجديد.

وأوضح مقرر قائمة فى حب مصر، أن ائتلاف دعم الدولة المصرية وصل بالفعل لـ400 نائب ومن يرد الانضمام له مرحبًا به، مشيرا إلى أن ما ينادى به المهندس نجيب ساويرس رئيس حزب المصريين الأحرار هى آراء ترجع له.

وأضاف سامح سيف اليزل، أن حزب المصريين الأحرار متمثلا فى الدكتور عماد جاد نائب رئيس الحزب دخل مع ائتلاف دعم الدولة المصرية فى مفاوضات ليكون جزءا فى الائتلاف وكانت آخر مرة منذ 10 أيام، مضيفاً "دخل معايا أنا شخصيا فى مفاوضات"، مشيرا إلى أنه وارد أن يتم انضمام حزب المصريين الأحرار للائتلاف لأن الباب لم يتم غلقه حتى الآن.

وأكد سيف اليزل، أن ائتلاف دعم الدولة المصرية ليس مثل الحزب الوطنى، لأن الأخير لم يكن معه أى أحزاب أخرى داخل البرلمان، ولم يعارض أى حكومة من الحكومات السابقة، وكان 98% من البرلمان منتخبا بالتزوير، مشيرا إلى أن ما قيل حول تعديل وزارى مرتقب قبل انعقاد البرلمان غير صحيح، لأن يجب أن تقدم استقالتها أمام البرلمان، مضيفاً "أشك فى عودة جميع الوزراء للحكومة وأعتقد أن هناك تعديلا سيتم فى بعض الوزارات".

واستعبد أسماء الدكتور مفيد شهاب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاقتصادية، لرئاسة البرلمان رغم أنهما جيدان للغاية - حسب قوله-
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مصر 365

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