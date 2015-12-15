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قيادى إخوانى يعترف: أزمة الجماعة بين مجموعة تتبنى حمل السلاح وأخرى "سلمية"

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قيادى إخوانى يعترف: أزمة الجماعة بين مجموعة تتبنى حمل السلاح وأخرى "سلمية" قيادى إخوانى يعترف: أزمة الجماعة بين مجموعة تتبنى حمل السلاح وأخرى "سلمية"
قال محمد سودان، المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة المنحل، إن الأزمة الحالية داخل جماعة الإخوان بين مجموعتين الأولى تتبنى منهج حمل السلاح، والثانية تتبنى ما أسماه "السلمية".

وأضاف سودان، فى تصريحات له على قناة "الجزيرة" القطرية، أن المجموعة التى تتبنى التسليح تسعى لتشويه المجموعة الأخرى للجماعة بعدما اتخذت الأخيرة قرارات بتجميد عضوية المتحدث الرسمى للجماعة، والزعم بأن هذه القرارات جاءت قبل ذكرى 25 يناير لإفساد استعدادات الجماعة لها.

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