بالصور.. محافظ كفر الشيخ: منافذ السلع الغذائية بالمدينة جيدة وأسعارها مخفضة

تفقد الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، يرافقه اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، منافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية بمدينة كفر الشيخ، وذلك للاطمئنان على ضبط الأسعار ومستوى جودة السلع وخفض أسعارها، وضمان توافرها.

واطّلع محافظ كفر الشيخ على الأسعار، ووجه بمقارنتها بالأسعار الخارجية للأسواق العادية، لضمان بيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وجودة عالية.

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وسأل محافظ كفر الشيخ عددا من المواطنين للتعرف على مدى رضاهم عن الأسعار، وأيضا جودة وسلامة الخضراوات والفواكه وتواريخ الصلاحية للمنتجات الغذائية والاستهلاكية، وتوفير احتياجاتهم من اللحوم والأسماك والدواجن الطازجة والسلع الاستهلاكية المختلفة.

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وأكد محافظ كفر الشيخ أنه يتم تعميم افتتاح منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية على مستوى مراكز وقرى المحافظة، حتى أصغر قرية، لتعظيم استفادة المواطنين من خفض الأسعار وجودة السلع، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط، مضيفا أنه سيتم النزول بالأسعار تدريجيا لمحاربة الغلاء، وفتح العديد من المنافذ لتشغيل الشباب، وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشددا على جميع الأجهزة الرقابية بمتابعة المنافذ على مستوى المحافظة.



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