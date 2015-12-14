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محافظ الشرقية: المعلمة التى هاجمتنى نشرت صورتى وعليها علامة "×" داخل الفصل

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محافظ الشرقية: المعلمة التى هاجمتنى نشرت صورتى وعليها علامة "×" داخل الفصل محافظ الشرقية: المعلمة التى هاجمتنى نشرت صورتى وعليها علامة "×" داخل الفصل
نفى الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية ، ما نشرته هبة يونس المعلِّمة بمدرسة اللغات الثانوية بنات بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وادعت خلاله بأن المحافظ قال "لو طولت أدى المدرس بالجزمة على راسه".

وأكد محافظ الشرقية، أن هذه المعلِّمة وضعه "بوستر" بطول وعرض نصف متر تحمل صورته وعليها علامة "×" باللون الأحمر داخل الفصل وعلى "السبورة"، مضيفاً "هذه هى المدرسة المحترمة الفاضلة التى تربى أجيال".

وقال رضا عبد السلام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "أون تى فى" مع الإعلامى جابر القرموطى، أن سبب هذه الأزمة هو محاربته لظاهرة لدروس الخصوصية داخل محافظة الشرقية، مشددا على أن مافيا الدروس الخصوصية ستنتهى فى المحافظة العام القادم، مضيفاً "وأنا من الآخر دخلت عش الدبابير".

وكانت المعلِّمة، هاجمت محافظ الشرقية رضا عبد السلام على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعدما قام بزيارة لإحدى مدارس اللغات بالمحافظة، وأكدت أن المحافظ يحارب الدروس الخصوصية مثل تجار المخدرات، وأن "عبد السلام" قال إنه سيضرب المدرس بالحذاء.
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