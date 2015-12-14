بالصور..التصوير الطبى التشخيصى فى مؤتمر بمعهد الكبد القومى بالمنوفية

افتتح الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر العلمى الأول لقسم التصوير الطبى التشخيصى والتداخلى بمعهد الكبد القومى بالجامعة، والذى ناقش الجديد فى علاج أورام الكبد من خلال تقنية جديدة وهى جهاز الهيفو HIFU.

حضر فعاليات المؤتمر الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد الشعراوى عميد المعهد وبرئاسة الدكتورة إيناس كريم رئيس القسم.

وأشار الدكتور حازم عمر مقرر المؤتمر، أن المؤتمر ناقش من خلال جلستين علميتين حاضر فيهما البروفيسور العالمى الصينى ليان زانج تطبيقات جهاز الهيفو واستخداماته المختلفة فى علاج الأورام، مؤكداً أن هذا الجهاز يعد ثورة فى علاج الأورام دون تدخلات جراحية أو آثار جانبية عن طريق الأشعة، ومن أهمها علاج أورام الكبد والبنكرياس وأورام الرحم الليفية والعظام والبروستاتا.

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وخلال المؤتمر أثنى رئيس المؤتمر على جهود معهد الكبد والذى يضم أحدث الأجهزة فى العالم ويعد مركزاً متميزاً فى الدلتا.

وأضاف الشعراوى أن المعهد هو المكان الوحيد فى مصر القادر على استقبال الحالات فى أى وقت وأثناء الإجازات وملتزمين بعلاج الحالات الفقيرة، وأن المعهد سيوفر هذا الجهاز خلال 6 شهور ليدخل الخدمة ويعالج الكثير من المرضي.



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