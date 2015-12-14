نائب بالشرقية: أول طلب إحاطة لى عن توقف العمل بمركز الكبد بههيا

قال اللواء عصام أبو المجد، النائب عن دائرة ههيا والإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، إن عددا كبيرا من أبناء الشرقية يعاونون من فيروس "سى" الذى يعد أحد الأمراض الفيروسية الخطيرة التى تصيب الكبد بالالتهابات.

وأضاف "أبو المجد" أن أول طلب إحاطة سوف يتقدم به فى البرلمان هو عن توقف العمل بمركز الكبد بمدينة ههيا منذ 10 سنوات، رغم تكلفه ما يقرب من 9 ملايين جنيه، ويخدم كل مراكز المحافظة.

والمستشفى عبارة عن مبنى مخصص له قطعة أرض على مساحة 2469 مترا كمستشفى لعلاج الكبد للحميات منذ عامين 2004 - 2005، لكن جاء قرار بإلغاء جميع مستشفيات الحميات، فتم تعديل المسمى إلى مركز علاج الكبد، وبعد ثورة يناير تم رفع مذكرة بالأمر وجاءت لجنة من الإدارة الهندسية لمعاينة المبنى وقررت استكماله وتجهيزه بمبلغ 25 ميلون جنيه.

وتوقف العمل فجأة بالمركز لوجود مشكلة بين وزارة الصحة وشركة وادى النيل، ما يعد إهدارا للمال العام، حيث إن المبنى تمت إقامته منذ أكثر من عشر سنوات، ولم يتم استغلاله حتى الآن، رغم توفير الاعتماد المالى للتجهيز والتشغيل، وخدمة أبناء المحافظات والمحافظات الأخرى.

>



>