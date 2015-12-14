أخبار عاجلة

علاقته بزوجته وأسوأ أغنية في حياته.. 6 تصريحات لـ«شيبة» مع «أبلة فاهيتا» -
عفت السادات: تطبيق التأمين الصحي للفلاحين ضرورة ملحة -
والي: قانون التصالح لا ينطبق على من تعدى عمداً على الأراضي الزراعية -
عصام خليل: ما حدث في «خان شيخون» جريمة -
نادية هنري: التحرك الأمريكي في سوريا جاء متسرعا -
عبد العزيز يترأس اجتماعات «وزراء الشباب والرياضة العرب» -
وزير النقل: تطوير السكك الحديدية يحتاج 8 سنوات و5 مليارات جنيه -
«الإفتاء» تجيب.. هل سُمِّى أحدٌ باسم «محمد» قبل الرسول؟ -
وزيرة التضامن تطالب النواب بزيارة دور رعاية الأيتام -
وزير النقل: ورش السكك الحديدية متهالكة.. والقطارات المميزة غير مرضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب بالشرقية: أول طلب إحاطة لى عن توقف العمل بمركز الكبد بههيا

Google+ Print
نائب بالشرقية: أول طلب إحاطة لى عن توقف العمل بمركز الكبد بههيا نائب بالشرقية: أول طلب إحاطة لى عن توقف العمل بمركز الكبد بههيا
قال اللواء عصام أبو المجد، النائب عن دائرة ههيا والإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، إن عددا كبيرا من أبناء الشرقية يعاونون من فيروس "سى" الذى يعد أحد الأمراض الفيروسية الخطيرة التى تصيب الكبد بالالتهابات.

وأضاف "أبو المجد" أن أول طلب إحاطة سوف يتقدم به فى البرلمان هو عن توقف العمل بمركز الكبد بمدينة ههيا منذ 10 سنوات، رغم تكلفه ما يقرب من 9 ملايين جنيه، ويخدم كل مراكز المحافظة.

والمستشفى عبارة عن مبنى مخصص له قطعة أرض على مساحة 2469 مترا كمستشفى لعلاج الكبد للحميات منذ عامين 2004 - 2005، لكن جاء قرار بإلغاء جميع مستشفيات الحميات، فتم تعديل المسمى إلى مركز علاج الكبد، وبعد ثورة يناير تم رفع مذكرة بالأمر وجاءت لجنة من الإدارة الهندسية لمعاينة المبنى وقررت استكماله وتجهيزه بمبلغ 25 ميلون جنيه.

وتوقف العمل فجأة بالمركز لوجود مشكلة بين وزارة الصحة وشركة وادى النيل، ما يعد إهدارا للمال العام، حيث إن المبنى تمت إقامته منذ أكثر من عشر سنوات، ولم يتم استغلاله حتى الآن، رغم توفير الاعتماد المالى للتجهيز والتشغيل، وخدمة أبناء المحافظات والمحافظات الأخرى.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365