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اقتحام سجن فى ليبيا يسفر عن فرار 250 سجينا ومقتل 13 شخصا بطرابلس

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اقتحام سجن فى ليبيا يسفر عن فرار 250 سجينا ومقتل 13 شخصا بطرابلس اقتحام سجن فى ليبيا يسفر عن فرار 250 سجينا ومقتل 13 شخصا بطرابلس

>قال مسؤولون أمنيون ليبيون إن نزاعا محليا فى مدينة شرق العاصمة طرابلس أسفر عن تهدم جزئى لسجن وفرار 250 سجينا على الأقل.

اقتحام السجن الذى وقع الاثنين فى مدينة تاجوراء يعكس الفوضى التى عمت ليبيا منذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافى وقتله فى 2011.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم تماشيا مع اللوائح إن النزاع بدأ عندما قتل أفراد الشرطة رجلا كان يحاول سرقة سيارة بالقرب من المنشأة. وردا على ذلك، اقتحمت أسرة القتيل السجن وأحرقوا مبان حكومية مجاورة، وقتلوا 13 شخصا من بينهم مدير الأمن فى تاغوراء ونائبه. وأصيب سبعة آخرون فى الفوضى.

وقالوا إنهم تمكنوا من نقل 127 سجينا فى المراحل الأولى من المعركة.
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