الناطق باسم كتائب القسام: تحرير فلسطين هدفنا والأقصى عاصمتنا

أكد الناطق العسكرى باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، أبو عبيدة، أن السلاح الذى "جبل بدماء الآلاف من الشهداء هو أيقونة النصر وعنوان الخطاب مع المحتل وسيبقى مشرعا فى وجه الاحتلال الإسرائيلى".

وقال أبو عبيدة فى تصريح نشره موقع كتائب القسام فى الذكرى الـ28 لانطلاق حركة حماس: "انطلقت حماس وجيشها القسام لتعلن بداية النهاية للمشروع الصهيونى على أرض فلسطين المباركة وميلاد فجر جديد لأمتنا".

وتابع قائلا: "ثوابتنا لا تقبل المساومة، تحرير فلسطين هدفنا والمقاومة سبيلنا والأقصى عاصمتنا وقبلة جهادنا وعودة اللاجئين حق وتحرير الأسرى واجب والتزام".

وشدد الناطق العسكرى أن القسام فى ذكرى الانطلاقة 28 لحماس، يؤكد على خيارها الوحيد للخلاص من الاحتلال وهو خيار المقاومة والمواجهة حتى تحرير فلسطين.