رئيس برلمان ليبيا يشارك فى تنصيب رئيس جمهورية غينيا كوناكرى

حضر رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عيسى بقاعة محمد الخامس بالعاصمة كوناكرى بجمهورية غينيا كوناكرى جلسة المحكمة الدستورية وأداء اليمين الدستورية من قبل ألفا كوندى رئيس الجمهورية، بعد توليه رئاسة الجمهورية للمرة الثانية بعد انتخابات رئاسية بغينيا كوناكرى الأيام القليلة الماضية، وذلك بحضور عدد كبير من رؤساء الدول الأفريقية والعربية والبعثات الدبلوماسية في غينيا.

وصرح المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب فتحى عبدالكريم المريمى من العاصمة الغينية كوناكرى بأن رئيس البرلمان اجتمع على هامش الاحتفالية مع عدد من الرؤساء الأفارقة، كما من المتوقع ان يجرى اجتماعا خاصا مع رئيس جمهورية غينيا كوناكرى، ألفا كوندى، بالعاصمة الغينية كوناكرى.