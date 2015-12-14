قوات مكافحة الإرهاب الكردية تعتقل منفذ عملية ذبح 5 من أسرى"البيشمركة"

>تمكنت قوات مكافحة الإرهاب الكردية من اعتقال منفذ عملية ذبح خمسة من أسرى قوات "البيشمركة" فى الحويجة بمحافظة كركوك شمالى العراق بأمر من الإرهابى فى تنظيم "داعش" ملا شوان الكردى.

وذكر بيان لوكالة حماية أمن إقليم كردستان العراق أن قوة من مكافحة الإرهاب ألقت القبض على عنصر من تنظيم "داعش" يدعى على قحطان عبدالوهاب العبيدى المكنى "أبو مريم"، والذى قام بذبح خمسة من أسرى قوات البيشمركة بأمر من ملا شوان الكوردى فى قضاء الحويجة.

وأشار إلى أن على قحطان كان عضوا فى تنظيم "القاعدة"، وقام بعدة عمليات قتل وخطف، ثم توجه إلى مركز تدريب فى مدينة الموصل بنينوى للتدريب على القتال، وقضى مدة 24 يوما فى المركز ثم قام بالانضمام إلى "داعش".

وأوضح البيان أن على قحطان شارك فى عدة معارك بمناطق مختلفة فى العراق، فى مناطق المزرعة وحى الحجاج وحقول عجيل علاس النفطية بصلاح الدين، ثم انظم إلى قسم عمليات داعش بسبب "مهارة الذبح".

ولفت إلى أن قحطان يعرف بتحركات أسرى قوات البيشمركة فى الحويجة، والذى أشار إلى أنهم بعد بقائهم لمدة شهر فى مركز الحويجة تم عزل 10 من قوات البيشمركة لذبحهم وكان على قحطان احد منفذين عملية الذبح.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم (داعش) أعلن فى 15 فبراير الماضى أنه أعدم 18 أسيرا من قوات "البيشمركة" الكردية حرقا فى أقفاص حديدية بمدينة الحويجة بمحافظة كركوك شمالى العراق.

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