حبس خطيب فتاة اتهمت ضباط شبرا الخيمة بتعذيبها لاعترافه باشتراكه معها بسرقة خالتها

أمر شريف شحاتة وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة محمد عبد الرحمن، بسرعة ضبط وإحضار الفتاة التي اتهمت ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بتعذيبها وحبس خطيبها أربعة أيام علي ذمة التحقيق، بعد اعترافه باشتراكه معها فى واقعة سرقة شقة خالتها وتم ضبط جهاز لاب توب كان ضمن المسروقات المبلغ بسرقتها.

بدأت الواقعة عندما أكدت تحريات المقدم مصطفي لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى أن المتهم "محمد .ن . س" – 19 سنة – " صاحب محل نت " اشترك مع المتهمة " هاجر .م " – 17 سنة - فى إخفاء المسروقات التى قامت بسرقتها من شقة خالتها وتدعى "نادية.أ.أ" - 53 سنة – ربة والتي تم تحرير محضر لها بالواقعة حمل رقم 28847 لسنة 2015 بتاريخ 26 نوفمبر الماضي وقالت فيه المبلغة إن ابنة شقيقتها قامت بعمل نسخة من مفتاح شقتها وتمكنت من الدخول أثناء عدم تواجدها واستولت على مشغولاتها الذهبية وتم ضبط الفتاة وبسؤالها أنكرت الواقعة وبعدها أدعت الفتاة أن ضباط مباحث القسم قاموا بتعذيبها

وبالقبض علي المتهم خطيب الفتاة وشريكها في الواقعة، اعترف تفصيليا أنها قامت بسرقة شقة خالتها وأعطت له جهاز اللاب توب وقام هو ببيعه لأحد الأشخاص، وتم إخطار اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة اعترف المتهم أمام النيابة بالواقعة، فأصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها

ويذكر أن المتهمة وتدعى "هاجر.م" اتهمت ضباط بمباحث قسم ثان شبرا الخيمة باحتجازها بدون وجه حق وتعذيبها وحررت شكوى لوزير الداخلية وبلاغًا للنيابة ضد مأمور القسم وضابطيه مصطفى لطفى ومحمود ندا حسين فتحى وحمل البلاغ رقم1124 عرائض لسنة 2015 نيابة شبرا الخيمة



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