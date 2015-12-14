إحالة متهم بقتل صاحب محل مصوغات ذهبية في الغردقة إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الغردقة، برئاسة المستشار محمود خلف وأمانة سر رمضان عرابي وعبد الله سالم بإحالة المتهم بقتل صاحب محل مصوغات ذهبية بمدينة رأس غارب إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه وتحديد جلسة 14 مارس للنطق بالحكم.

وكشفت تفاصيل القضية التي تعود لشهر أكتوبر 2013 قيام أحد العاملين بإحدى شركات البترول بقتل موريس ناصر صاحب محل المصوغات الذهبية بطلقات نارية خلال تواجده داخل المحل بشارع الحرية بعد عملية سطو مسلح على المحل من جانب المتهم، حيث اقتحم محل الذهب وقام باطلاق النار عليه وإصابته إصابات بالغة ومصرعه في الحال، كما أصيب شخص آخر بطلق ناري في الكتف والأرجل وأصيبت سيدتان بطلقات نارية نتيجة الاشتباكات.

وتمكنت مباحث البحر الأحمر من القبض على المتهم الرئيسي في الواقعة، وتمت عملية السطو المسلح خلال تواجد سيدتين داخل المحل لشراء مصوغات ذهبية بالإضافة الي تواجد أحد العمال.

واعترف المتهم بأن عملية السطو بهدف السرقة وفور دخول المتهم المحل تم اطلاق أعيرة نارية على صاحب المحل في الجانب الأيمن من جسده واخترقت البطن من سلاح إلى كان بحوزة المتهم الذي تم القاء القبض عليه بعد ارتكابه الجريمة واعترف المتهم بارتكابه الجريمة بدافع السرقة، حيث تبين أن المتهم يعمل بإحدى شركات البترول برأس غارب، وأصيب 3 أشخاص آخرين بينهم سيدتين بطلقات نارية متفرقة في عملية سطو مسلح على محل مصوغات ذهبية بمدينة رأس غارب بالبحرالأحمر، وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهم وإحالته للنيابة.