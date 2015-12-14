زيزو يختار – أفضل مدربين ولاعب في الدوري

من هو أفضل لاعب في الدوري المصري حتى الآن ومدرب في رأي عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدير قطاع الكرة بالأهلي.

وحل زيزو ضيفا على البرنامج الإذاعي "في الاستاد" وسئل عن رأيه في أفضل لاعب ومدرب حتى الآن.

وأجاب مدير قطاع الكرة بالأهلي قائلا:"إيهاب جلال وعلاء عبد العال مدربا مصر المقاصة والداخلية".

وبرر اختياره"هما يبذلان جهودا رائعة مع فرقهم وهذا واضح والنتائج أيضا تدل على ذلك الأمر".

ويتصدر مصر المقاصة الدوري برصيد 18 نقطة، ويليه الداخلية بـ14 نقطة وله مباراتان مؤجلاتان.

وأكمل زيزو"كما أن المقاصة والداخلية يقدمان مباريات جماعية بطريقة رائعة".

وعن أفضل لاعب في الدوري حتى الآن أجاب"هو ستانلي مهاجم وادي دجلة".

وأتم"لاعب مميز".

ويتصدر ستانلي قائمة هدافي الدوري برصيد ستة أهداف سجلهم في خمس مباريات.