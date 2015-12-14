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وزيرة التعاون: نتفاوض مع الهيئة اليابانية على قروض ميسرة بـ400 مليون دولار

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وزيرة التعاون: نتفاوض مع الهيئة اليابانية على قروض ميسرة بـ400 مليون دولار وزيرة التعاون: نتفاوض مع الهيئة اليابانية على قروض ميسرة بـ400 مليون دولار
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، إنه يجرى حاليا التفاوض مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولى "الجايكا" على قروض ميسرة لتمويل عدة مشروعات خلال الفترة المقبلة، أبرزها "توسعة مطار برج العرب الدولى"، وهو أول مطار صديق للبيئة فى الشرق الأوسط، ومشروع "رفع كفاءة استخدام الطاقة لثلاث شركات توزيع كهرباء بثلاث محافظات " بقيمة إجمالية حوالى 400 مليون دولار.

وأضافت سحر نصر، فى تصريحات للصحفيين على هامش توقيع اتفاق منحة مقدمة من اليابانية، مع كينيتشى توميوشى نائب رئيس "الجايكا"، أنه من المقرر أن تساهم "الجايكا" بقرض بقيمة 152 مليون دولار فى مشروع مطار برج العرب، وحوالى 243 مليون دولار فى رفع كفاءة شركات الكهرباء.

وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالى محفظة من "الجايكا" تقدر بحوالى 2.2 مليار دولار، معربة عن خالص تقديرها لاهتمام الحكومة اليابانية بدعم جهود الحكومة المصرية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.

ويتضمن برنامج زيارة وفد "الجايكا" عددا من الزيارات التفقدية للمشروعات التى تشرف عليها الهيئة فى مصر، من بينها المتحف المصرى الكبير، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومطار برج العرب بالإسكندرية، إلى جانب مستشفى الأطفال الجامعى بالمنيرة.

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مصر 365

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