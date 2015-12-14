ننشر بيان قوات التحالف العربى بشأن "وقف إطلاق النار فى اليمن"

أعلنت قيادة قوات التحالف العربى، أن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، بعث برسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تتضمن إبلاغ قيادة التحالف بأن الحكومة اليمنية قررت أن تُعلن مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام بدءً من الخامس عشر من ديسمبر وحتى الواحد والعشرين من ديسمبر 2015م بالتزامن مع انطلاق المشاورات وتُجدد تلقائياً في حال التزام الطرف الآخر، موضحاً أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة أخذ الضمانات الكافية على الطرف الآخر لكى لا تضطر قوات التحالف للتعامل مع أى خرق لوقف إطلاق النار مع وضع خطوات عملية لضمان المحافظة على الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل دائم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية بيان قوات التحالف حول المبادرة، حيث توقف قيادة قوات التحالف إطلاق النار اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت صنعاء الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت جرينتش من غد الثلاثاء 15 ديسمبر2015م، مع احتفاظها بحق الرد على أى خرق لوقف إطلاق النار.

وجاء بالبيان:"قيادة التحالف إذ تعلن ذلك لتؤكد استمرارها فى دعم الشعب والحكومة اليمنية فى سبيل إنجاح الجهود بالمشاورات للوصول إلى حل سياسي ينهى الأزمة ويساعد الحكومة فى التصدي لمهامها وواجباتها فى حفظ الأمن والاستقرار والتفرغ لمكافحة الإرهاب".

- قوات التحالف العربى: وقف إطلاق النار فى اليمن بداية من الغد لمدة 7 أيام