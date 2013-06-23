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مدير أمن كفر الشيخ يدفع بعربات مصفحة للحفاظ على أمن مدينة “فوه”

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مدير أمن كفر الشيخ يدفع بعربات مصفحة للحفاظ على أمن مدينة “فوه” مدير أمن كفر الشيخ يدفع بعربات مصفحة للحفاظ على أمن مدينة “فوه”

اللواء أسامة متولي مدير أمن كفر الشيخ

أمر اللواء أسامة متولي مدير أمن كفر الشيخ الدفع بعدد من العربات المصفحة وقوات من جنود الأمن المركزي إلى مدينة فوه؛ للسيطرة على الأوضاع بين معارضين للرئيس من جانب وبين أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” من جانب آخر .

جاء ذلك عقب الأحداث التي شهجتها مدينة فوة من عمليات فر وكر بين الجانبين وذلك أثناء محاولة أعضاء الجماعة إنهاء محاصرة عدد من الأهالي والمعارضين لمرسي بسمجد العمري بداخله قيادات من الإخوان، قبل أن يتمكن الأهالى بمساعدة قوات الشرطة من إطلاق سراحهم.

كما أمر متولي بتكثيف التواجد الأمنى بشوارع المدينة لمنع نشوب أى اشتباكات بين الجانبين بعد أن تم تحطيم وإحراق عدد من محلات قيادات جماعة “الإخوان المسلمين بمدينة فوه مساء اليوم.

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