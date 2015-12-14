5 حدائق للحيوان للسياحة العائلية

في حال كانت الرحلة السياحية، الرحلة التي تخطّطين لها، بصحبة الأطفال، يحلو أن تدرجي على برنامج أيّامها زيارة حديقة الحيوان، إذا كانت وجهة سفرك تتضمّن هذا المرفق.

"سيدتي. نت" يطلع القارئات على خمس من حدائق الحيوان المنتشرة في أنحاء العالم:

1. حديقة "شونبرون" للحيوان

تقع "شونبرون" في النمسا وتعدّ الأقدم في العالم، إذ تُجسّد روعة الهندسة المعمارية في عصر "الباروك"، فيما تُصنّف اليوم من بين أكثر حدائق الحيوانات حداثة. هناك، يُمكنك أن تجدي حيوانات صغيرة كثيرة ليس فقط في قفص الفيلة، إنما أيضاً عند النمور والفهود والدببة القطبية والزرافات... وتكمن المتعة الحقيقية، في الذهاب في جولة خاصّة لسبر أغوارها ومراقبة الحيوانات الغريبة خلال الليل، برفقة دليل سياحي!

يبلغ سعر تذكرة الدخول 17 دولاراً أمريكياً للبالغين، و11 دولاراً أميركياً للصغار.

2. حديقة حيوان "بريستول"

تقع "الحديقة" في "بريستول" في جنوب غرب انجلترا، وتعدّ الأقدم في البلاد، وتشكل نقطة جذب رئيسة منذ العصر الفيكتوري، إذ تستقطب الزائرين من جميع أنحاء البلاد لما يقرب من 170 سنة. تضمّ الحديقة أكثر من 400 نوع من الحيوانات والحشرات الصغيرة والكبيرة والفراشات التي تشكل طعاماً للأسود الآسيوية و"الغوريلا" الغربية! تهدف الحديقة إلى المدافعة عن التنوع البيولوجي من خلال تربية الأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على الأنواع المهددة وتعزيز فهم أوسع للعالم الطبيعي.

يمكن زيارة الحديقة، يومياً، بين التاسعة صباحاً والخامسة بعد الظهر.

3. حديقة الحيوان في "كولومبو"

يُنظّم عرض شهير من بطولة الفيل، يومياً، في تمام الرابعة والنصف بعد الظهر في حديقة "كولومبو"، الحديقة التي

يمكن زيارتها، يومياً، من الثامنة صباحاً حتى السادسة والنصف مساءً، مقابل 15 دولاراً للبالغين.

4. "حديقة الطيور" في ماليزيا

تمتدّ "الحديقة" على مساحة 18000 متر مربع، وتحوي أكبر قفص في "ماليزيا"، وتأوي مجموعة كبيرة من أنواع الطيور الماليزية المختلفة والبجع. تهدف "حديقة الطيور" إلى حماية كل الأنواع وتثقيف الجمهور، من خلال استضافة عدد من البرامج التعليمية والترفيهية. هناك، يحلو الاستمتاع بالمشي في المساحات الخضراء الشاسعة المزينة بالجسور الخشبية والشلالات الصناعية، التي توفر بيئة محببة للزائرين.

تفتح "الحديقة"، يومياً، من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساء.

5. "حديقة لاغوس للحيوان"

تقع "حديقة لاغوس للحيوان" شمال غرب المدينة، علماً أنّها كانت تأسّست على مبدأ "الحفظ والتعليم والحماية".

تضمّ هذه الحديقة أكثر من 120 نوعاً مختلفاً من الحيوانات، و200 نوع من النباتات، وتشكّل موطن الليمور والزواحف والطيور الاستوائية. وتتضمّن ملعباً ومطعماً يقدّم الوجبات الخفيفة ومتجراً صغيراً لشراء الهدايا التذكارية.

تستقبلك الحديقة زائريها في الشتاء، خلال الفترة الممتدة بين 1 أكتوبر (تشرين الأول) و31 مارس (آذار)، وذلك من العاشرة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر، مقابل 14 يورو للبالغين و10 يورو للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين الرابعة والحادية عشر، فيما دخولها مجّاني لمن هم دون الأربع سنوات.

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