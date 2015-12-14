كتائب القسام : المقاومة خيارنا الوحيد للخلاص من الاحتلال الإسرائيلى

> اعتبرت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس أن خيار المقاومة والمواجهة هو خيارها الوحيد للخلاص من الاحتلال الإسرائيلى حتى تحرير فلسطين.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام ـ فى تصريح صحفى مساء اليوم الاثنين، فى الذكرى 28 لانطلاقة حركة حماس ـ " إن حركة حماس انطلقت وجيشها القسام لتعلن بداية النهاية للمشروع الصهيونى على أرض فلسطين المباركة وميلاد فجر جديد لأمتنا ".

وأضاف " ثوابتنا لا تقبل المساومة وتحرير فلسطين هدفنا، والمقاومة سبيلنا والقدس عاصمتنا والأقصى قبلة جهادنا، وعودة اللاجئين حق وتحرير الأسرى واجب والتزام"، وتابع " سلاحنا الذى جبل بدماء الآلاف من الشهداء هو أيقونة النصر وعنوان الخطاب مع المحتل وسيبقى مشرعا فى وجه الكيان الصهيونى الغاصب".

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