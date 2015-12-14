الجهاد الإسلامى: مسؤولية حل أزمة معبر رفح تقع على كاهل السلطة الفلسطينية

قال القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى، خالد البطش، إن مسؤولية حل أزمة معبر رفح تقع على كاهل السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطنى، إضافة إلى القوى والفصائل الفلسطينية الأخرى وعلى رأسهم حركتا فتح وحماس.

وأضاف البطش فى تصريحات لصحيفة "الاستقلال" أن حل هذه الأزمة يكمن فى تولّى السلطة وحكومة الوفاق مسؤوليتهما فى المعبر، وأن يتم دمج الموظفين المدنيين والعسكريين السابقين والحاليين العاملين فى المعبر تحت رعاية لجنة إشراف مُشكلة من شخصيات مهنية تلقى دعمًا وطنيًا.

ورأى أن هذا الحل سيساهم بشكل إيجابى فى فتح معبر رفح البرى، رافضًا فى الوقت ذاته نظرية "الإقصاء" التي يريدها البعض، وربط حل أزمة المعبر بحل أزمة موظفى حكومة غزة السابقة كما يرى البعض الآخر.