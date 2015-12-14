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فرنسا ترحب بفوز عدد من النساء فى الانتخابات المحلية بالسعودية

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فرنسا ترحب بفوز عدد من النساء فى الانتخابات المحلية بالسعودية فرنسا ترحب بفوز عدد من النساء فى الانتخابات المحلية بالسعودية

> أعرب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية عن ترحيب فرنسا بمشاركة النساء فى الانتخابات المحلية الأخيرة التى جرت بالمملكة العربية ، وبانتخاب عدد منهن داخل المجالس المحلية.

وكانت اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية فى السعودية قد أعلنت اليوم عن فوز 14 امرأة على الأقل فى الانتخابات التى جرت السبت الماضى، والتى شاركت فيها المرأة السعودية ترشحا وانتخابا للمرة الأولى فى تاريخها.

يشار إلى أن 6440 مرشحا تنافسوا فى الانتخابات، بينهم أكثر من 900 مرشحة، على ثلثى المقاعد فى 284 مجلسا بلديا، فى حين يتم تعيين الأعضاء الباقين.
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