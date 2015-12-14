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صور | «أوتوستراد» تحيي حفلين لها بمركز الرَبع الثقافي في القاهرة

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حفل أتوستراد

بدأت  فرقة «أوتوستراد» الأردنية في إحياء حفلها الغنائي الثقاني اليوم بمركز الربع الثقافي في القاهرة.

وقدمت أتوستراد في   عددًا من الحفلات للجمهور المصري، حفلات كانت في درب 1718 مع فرقة «رصيف العبقرية»، وحفل آخر بساقية الصاوي الثقافية، إلى جانب حفل في سينما ريو بالإسكندرية، و يوم السبت الماضي حفلًا في كايرو جاز كلاب.

يذكر أن أوتوستراد  فرقة أردنية مكونة من 6 أفراد، وتقدم عدة أنواع من الموسيقى فتمزج الروك و الهندي والريجي إلى جانب اللاتيني، وتأسست اتوستراد عام 2007.

المراسل: عمر جمال

حفل أتوستراد

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