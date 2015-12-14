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إخوان الداخل ينقلبون على محمود عزت ويرفضون قراره بإعفاء المتحدث الإعلامى

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إخوان الداخل ينقلبون على محمود عزت ويرفضون قراره بإعفاء المتحدث الإعلامى إخوان الداخل ينقلبون على محمود عزت ويرفضون قراره بإعفاء المتحدث الإعلامى
فى تصعيد سريع لوتيرة الأزمة داخل جماعة الإخوان، قالت ما تسمى بـ"اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان" أنها لم تصدر أى قرارات بشأن المتحدث الإعلامى للجماعة وأن محمد منتصر هو المتحدث الإعلامى باسم الإخوان فى رفض واضح لقرار مجموعة القيادات القديمة المقيمة فى الخارج بإعفاء منتصر من منصبه وتعيين القيادى طلعت فهمى بدلا منه.

وقالت اللجنة التى من المن المفترض، أنها تدير نشاط الجماعة داخل : "أن كافة القرارات الإدارية التى تخص إدارة الجماعة تصدر من اللجنة العليا فى الداخل، ولا يجوز لأى مؤسسة فى الجماعة أو شخصيات اعتبارية التحدث باسم اللجنة أو إصدار قرارات هى من صلاحيات لجنة الإدارة".

تجدر الاشارة إلى أن مجموعة القيادات القديمة للجماعة بزعامة محمود عزت ومحمود حسين قررت إعفاء محمد منتصر المحسوب على جناح لجنة إدارة الأزمة من منصبه بسبب إدلائه بتصريحات تخالف سياسة الجماعة والحديث مع وسائل الإعلام دون العودة للإدارة.

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مصر 365

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