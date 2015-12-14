صدمة.. أحمد موسى يعرض صورا مشكوك فيها لخالد يوسف ويسأله :حقيقى ولا فبركة

فى موقف صادم عرض الإعلامى أحمد موسى صورا مشكوكا فيها، تظهر شخصا قريب الشبه من المخرج والنائب خالد يوسف بملامح مشوشة وبرفقته امرأة لا تظهر ملامحها ، وهو يتساءل : الصور دى حقيقية ولافبركة

وفيما يشبه التهديد ، أعلن أحمد موسى أنه يملك الكثير من الصور التى يظهر فيها – حسب قوله- المخرج والنائب خالد يوسف ، دون أن يفصح عن المصدر الذى أمده بهذه الصور ولماذا يعرضها على المشاهدين إذا لم يكن متأكدا أنها حقيقية

واعتبر نشطاء أن عرض أحمد موسى صورا مشكوكا فيها لشخصية عامة مثل النائب خالد يوسف نوعا من التدخل فى سير القضاء الذى ينظر حاليا دعوى ، طرفها المخرج والنائب وأحد أساتذة الجامعات الذى اتهمه بالتحرش بزوجته ، وهى الدعوى التى أكد النائب المشاغب خالد يوسف أنها نوع من التمسح فى شهرته وأنه سيحضر أمام النيابة بعيدا عن فكرة امتلاكه الحصانة

واعتبر البعض أن تدخل أحمد موسى بعيد عن المهنية ، وتشويه متعمد للنائب المشاغب ، بعد أن عبر عن موقفه السياسى فى عديد من القضايا المرجح أن تثير جدلا عند مناقشتها تحت قبة البرلمان

> وطرح البعض تساؤلا عن مصلحة موسى فى الدخول على خط التحقيق الذى تجريه النيابة فى القضية ، وعما إذا كان يمثل خصوم خالد يوسف تحت القبة؟